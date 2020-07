Gigi D’Alessio/ Allontana i gossip su Anna Tatangelo con “Como Suena el Corazon” il nuovo singolo

Gigi D’Alessio ha appena lanciato il video della sua Como Suena El Corazon, la canzone che ha scelto di lanciare in questa turbolenta stagione estiva. Al fianco di Clementino, il cantante campano ha rivisitato in chiave rap il suo brano, a 20 anni dalla sua prima pubblicazione. Clicca qui per guardare il video di Gigi D’Alessio e Clementino. Intanto i fan hanno già risposto con un forte entusiasmo: basta guardare le Stories di Instagram del cantautore per accorgersi di quanti abbiano deciso di adottare il brano come colonna sonora delle loro giornate. Fra un giro in macchina e uno in autobus, una siesta in una SPA o un balletto amatoriale, gli ammiratori di D’Alessio si sono fatti sentire con tante clip che l’artista ha deciso di condividere sul proprio profilo, come sempre. Intanto il gossip continua a ruotare attorno alla sua vita privata e non potrebbe essere altrimenti in seguito all’addio con Anna Tatangelo. Secondo Roberto Dandolo, come ha scritto sul settimanale Oggi, ci sono tra l’altro delle possibilità che il cantante abbia una relazione con una fan. Per ora non ci sono state conferme o smentite da parte di Gigi e anche se non possiamo escludere nulla, bisognerà attendere prima di saperne qualcosa di più su questa possibile donna del mistero.

Gigi D’Alessio, un periodo d’oro e non solo per la musica

Gigi D’Alessio sta vivendo un periodo d’oro e non solo per quanto riguarda la musica, ma anche per la sua vita privata. Non si parla di un ritorno di fiamma con Anna Tatangelo: molti fan rimarranno delusi ancora una volta nell’apprendere che i due artisti non stanno pensando ad una reunion romantica. Gigi però si prepara a diventare nonno per la seconda volta, a distanza di dieci anni dalla nascita della prima nipotina, Noemi. Sarà sempre il primogenito Claudio D’Alessio ad allargare la famiglia, grazie alla relazione con la compagna Giusy Lo Conte. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre”, ha dichiarato invece la Tatangelo di recente a Il Corriere della Sera, “è il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. E’ giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto“. Oggi, lunedì 27 luglio 2020, Gigi D’Alessio sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo nella tappa di Otranto di Battiti Live. Di nuovo sul palco per cavalcare l’estate ed incontrare il pubblico dal vivo.

Video, Como suena el corazon con Clementino





