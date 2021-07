Gigi D’Alessio/ “Anna Tatangelo? Il gossip ha sempre pesato nella mia carriera”

Musica, successo, amore. Sono probabilmente queste le parole chiave della vita di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, con centinaia di canzoni celebri alle spalle, non si dice affatto stanco, anzi. “Stanco? Macché. Ho la stessa energia di quando registrai il primo disco”, ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero il cantante che, a partire da questa sera e per tutta l’estate sarà impegnato in una serie di concerti. “durante questi concerti mi guarderò indietro e ripercorrerò le tappe principali della mia carriera, cresciuta giorno dopo giorno, canzone dopo canzone. Ne ho individuate almeno 50 che devo per forza suonare. C’è il D’Alessio della prima ora, quello che cantava in napoletano. Il D’Alessio del successo. E anche quello di adesso”, ha ammesso. In questa lunga carriera, Gigi ha spesso dovuto fare i conti col gossip, soprattutto durante la sua relazione con Anna Tatangelo.

“Ogni giorno foto, articoli, scoop delle riviste di cronaca rosa. Il gossip ha sempre pesato tantissimo nella mia carriera: entrò prepotentemente nella mia vita e ancora oggi non riesco a liberarmene.” ha ammesso Gigi D’Alessio, senza citare la sua ex, né facendo cenno alla sua presunta nuova fiamma Denise Esposito. Sottolinea, invece, i grandi successi musicali che hanno caratterizzato la sua carriera: “Il pubblico mi ha regalato 100 Dischi di platino, quando si vincevano con 120 mila copie, non 50 mila come oggi che il mercato è dopato. – ha tuonato, per poi concludere – E ho anche due Dischi di diamante e 200 Dischi di platino. Non tutti gli artisti della mia generazione vantano un repertorio come il mio”.

