Gigi D’Alessio: Annaré ft. J-Ax é disco d’oro/ Il traguardo del duetto Nord-Sud

Gigi D’Alessio: il duetto Nord-Sud Italia con J-Ax, Annaré, é disco d’oro!

Un nuovo traguardo si aggiunge ai riconoscimenti in campo musicale, raggiunti, per Gigi D’Alessio. Il cantautore originario di Napoli e ambasciatore della musica napoletana nel mondo nonché padre d’arte del fenomeno pop di Amici 21, LDA, ottiene una nuova certificazione di vendite targata FIMI. Ebbene sí, così come fa sapere lo stesso Gigi D’Alessio, riattivatosi tra le Instagram stories nel corrente mese di luglio 2023, il remix del pezzo cult di repertorio, Annaré ft.ing J-Ax, raggiunge l’upgrade di disco d’oro targato Federazione dell’industria musicale italiana”.

Secondo la nota metodologica prevista per il conferimento delle certificazioni di vendite musicali, ripresa appositamente sul sito di FIMI, (Federazione dell’industria musicale italiana), Gigi D’Alessio in collaborazione con il rapper e frontman degli Articolo 31 di Milano, J-Ax, consegue la certificazione di disco d’oro per il raggiungimento di 50.000 copie vendute. Il remix in questione é contenuto nella raccolta di inediti, singoli, remix e ft. dal titolo “Buongiorno”, di Gigi D’Alessio. Un’opera rilasciata nel 2020 e particolarmente apprezzata dal fedele fandom di Gigi D’Alessio, nella cui tracklist contiene, tra gli altri brani, anche il duetto del papà con il figlio d’arte Luca D’Alessio in arte LDA, Di notte.

Gigi D’Alessio si prepara per il ritorno all’Arena di Verona

Ma le novità sul successo inarrestabile di Gigi D’Alessio non finiscono qui. Così come si apprende da un nuovo post che il cantautore di Mon Amour condivide con il web via Instagram, Gigi D’Alessio é in procinto di fare ritorno all’Arena di Verona, per un concerto-evento, 18 anni dopo la sua “prima volta veronese”!

“Oggi è una bellissima giornata, perché posso annunciarvi un evento speciale

Il 25 settembre 2023, esattamente a 18 anni dalla prima volta, tornerò in concerto nella magnifica ARENA DI VERONA! -scrive nel post d’annuncio via Ig, il cantautore napoletano, nella caption -. Sarà un evento straordinario, una grande festa resa

ancora più speciale dalla magia e dalla bellezza di uno degli anfiteatri più belli del mondo. Le prevendite saranno disponibili dalle 16.00 di oggi su Ticketone e nei punti vendita abituali. Vi aspetto”.

Nel frattempo, intanto, fa rumore nel web la news dell’ingaggio di LDA nel cast della Partita del Cuore 2023…











