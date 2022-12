Gigi D’Alessio, capodanno in musica/ Anna Tatangelo più “vicina” perché…

Gigi D’Alessio chiude l’anno a Matera con un concerto indimenticabile

C’è anche Gigi D’Alessio tra i protagonisti di questo capodanno in musica. Il cantante napoletano si prende il parco del Castello a Matera, dove festeggerà l’arrivo del nuovo anno assieme a tantissimi fan. Ci saranno anche le telecamere di Mediaset, con collegamenti da piazza de Ferrari di Genova, per il concerto in onda su Canale 5, presentato da Federica Panicucci. Gigi D’Alessio è pronto a sfoggiare il suo miglior repertorio per l’occasione, mentre dall’altra parte – nel capoluogo ligure – dovrebbe esserci l’ex fidanzata Anna Tatangelo.

Chissà se avranno occasione di scambiarsi gli auguri tra un collegamento Mediaset e l’altro, dato che ora i rapporti tra i due sembrano essere tornati sereni. Non era scontato dopo le frecciate che entrambi si erano lanciati dopo la rottura. Ad esempio, in una intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, D’Alessio aveva ammesso che la storia con Anna non sarebbe potuta continuare per via delle tante difficoltà subentrate. “Era diventata una vita troppo pesante”, ha detto senza troppi giri di parole l’artista campano.

Gigi D’Alessio “riabbraccia” Anna Tatangelo per Capodanno in musica? Pace sancita ma…

Il cantante napoletano, quindi, ha ammesso che lui ed Anna erano arrivati a un punto in cui non riuscivano nemmeno più a dialogare, così per il loro bene e per il bene del figlio, hanno deciso di voltare pagina e di lasciarsi. Anna Tatangelo, dal canto suo, ha vissuto momenti difficili e ha dichiarato che il mancato matrimonio con il cantante è stato per lei motivo di grande dolore. “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio”, le parole della sensuale showgirl. “Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco”.

Come dicevamo, oggi, i rapporti tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sembrano piuttosto cordiali. Lei stessa, in una chiacchierata social coi fan, aveva detto di voler mantenere un rapporto positivo con il suo ex fidanzato, nonché padre di suo figlio Andrea. Questa sera, in qualche modo, si ritroveranno più “vicini” del solito, grazie alla musica.











