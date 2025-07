Gigi D’Alessio, chi è il cantautore simbolo della musica italiana? Gli esordi con Mario Merola: negli ultimi anni protagonista di The Voice

Gigi D’Alessio, originario di Napoli, dove è nato nel 1967, ha legato il suo nome alla città partenopea, della quale rappresenta un simbolo musicale e non soltanto. Artista di successo internazionale, Gigi è stato nominato “ambasciatore della musica napoletana nel mondo”, arrivando a vendere oltre 30 milioni di dischi.

Gigi D'Alessio lascia The Voice, parla Antonella Clerici: "L'ho presa male"/ "Ne ho fatto una malattia"

La sua carriera è cominciata da giovanissimo quando ha iniziato a studiare pianoforte: a 12 anni, forte della sua passione per la musica, si è iscritto al Conservatorio, conseguendo poi a 21 anni il diploma in pianoforte, cominciando in quegli anni anche a cantare. Fin dai suoi primi anni di carriera, Gigi D’Alessio ha lavorato con grandi nomi della musica napoletana, come anche Mario Merola, diventando il pianista ufficiale dell’artista.

Gigi D'Alessio e il gesto d'amore per la figlia Ginevra: "Un anno di amore"/ La commovente dedica sui social

Negli anni, poi, sono arrivati sempre più successi per Gigi D’Alessio, che già da giovanissimo ha cominciato a farsi apprezzare dal pubblico partenopeo: il suo primo album, “Lasciatemi cantare”, è arrivato nel 1992, seguito l’anno successivo da “Scivolando verso l’alto”. Nel 1997, al San Paolo di Napoli, ha raccolto 20.000 spettatori nella curva B, dimostrando di essere già molto amato dal popolo partenopeo. Qualche anno più tardi, nel 2000, D’Alessio ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano “Non dirgli mai”, e nello stesso anno ha ottenuto il disco d’oro con l’album “Quando la mia vita cambierà”.

Barbara Matera: “Storia ‘segreta’ con Gigi D’Alessio? Non l’ho mai dimenticato”/ “Durata poco, però…”

Gigi D’Alessio, chi è: un crescendo a Napoli e non solo

La carriera di Gigi D’Alessio è stata un crescendo. Il cantautore è passato dall’essere quel bambino amante della fisarmonica e del pianoforte al diventare l’idolo del pubblico napoletano e non soltanto. Negli anni, infatti, Gigi è diventato un idolo per tutta Italia e non soltanto, vendendo più di trenta milioni di dischi nel mondo. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta ancor di più grazie a “The Voice”, che lo ha visto tra i coach e giudici, permettendo al cantautore di mostrare un lato inedito di sé.