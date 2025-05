Gigi D’Alessio è un cantante che sarà ospite nella trasmissione Verissimo, programma che andrà in onda domenica 11 Maggio 2025. L’artista racconterà le sue ultime soddisfazioni a livello artistico e parlerà ovviamente della sua grande famiglia. Andiamo a vedere nello specifico chi è davvero Gigi D’Alessio e di cosa si occupa.

Gigi D’Alessio nasce a Napoli il 24 Febbraio 1967 e fin da giovanissimo evidenzia una grandissima passione per la musica. A soli 12 anni l’artista ha iniziato a studiare pianoforte al Conservatorio dove si è diplomato nove anni più tardi. Inizia la sua carriera lavorando con brani esclusivamente napoletani e collabora con artisti come Pino Mauro, Antonio Buonomo e Angela Luce.

Ma Gigi D’Alessio partecipa anche al film Cient’Anne dove lavora insieme a Mario Merola ed è forse una delle parti che vede le sue prime consacrazioni. Dopo il successo a livello partenopeo Gigi D’Alessio ottiene sempre più successo a livello nazionale, fa record di incassi con diversi suoi album e lo vediamo partecipare in più occasioni anche al Festival di Sanremo.

Gigi D’Alessio tra musica e le ultime sulla vita privata

Oltre alla musica Gigi D’Alessio negli anni ha avuto anche un ruolo in trasmissione televisive, ha partecipato a The Voice Senior e a tanti programmi ed è ora un punto fermo della musica italiana. Negli anni Gigi D’Alessio ha fatto parlare molto in chiave gossip per la sua vita privata. L’artista ha sposato nel 1986 Carmela Barbato dal quale ha tre figli, Claudio, Ilaria e Luca, quest’ultimo anche cantante.

Nel 2006 l’artista svela la relazione con la cantante Anna Tatangelo ed i due annunciano però la separazione nel 2020. I due hanno avuto anche un figlio insieme, Andrea. Dal 2021 Gigi D’Alessio ha una relazione con Denise Esposito ed i due hanno 25 anni di differenza. La donna è un avvocato ed era una grande fan dell’artista. Insieme i due hanno due figli, Francesco e l’ultima arrivata Ginevra. In una recente intervista a Domenica In il cantautore ha raccontato:

“Denise? Sono felicemente innamorato e sereno, questa serenità la meritavo e quando stai bene tutto viene bene”, poi non possono non mancare parole riguardo la sua famiglia e Gigi prosegue: “A casa mia non si capisce niente… ne siamo una marea” e Gigi D’Alessio è diventato anche nonno, o meglio lo è da quando aveva 39 anni. L’uomo conclude: “Puoi avere tutto, ma l’unica cosa vera sono i tuoi figli”.