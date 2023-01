Gigi D’Alessio chi è, cantautore italiano/ Dalla carriera, alla vita privata

Gigi D’Alessio chi è: biografia e carriera

Gigi D’Alessio e un amatissimo cantautore, produttore e discografico italiano, noto alle cronache rosa per la sua controversa relazione con Anna Tatangelo. Nato nel a Napoli nel 1967 da una famiglia umile, scopre fin da piccolo il suo amore per la musica. Impara a suonare la fisarmonica e il pianoforte da autodidatta durante l’infanzia, e a 12 anni entra in conservatorio. All’età di 21 anni si diploma in pianoforte e dopo due anni diventa direttore dell’Orchestra Scarlatti.

Dopo essersi fatto strada nel mondo della musica, negli anni’ 90 pubblica una serie di album tra cui: Lasciatemi cantare, Scivolando verso l’alto, Passo dopo passo, Portami con te. Il vero successo, però, arriva negli anni 2000 quando partecipa al Festival di Sanremo con Non dirgli mai. Esordisce anche in tv con il programma Gigi, questo sono io e insieme ad Anna Tatangelo in Questi siamo noi. Nel 2013 l’album Ora è certificato disco d’oro e l’anno successivo promuove l’Ora World Tour negli Stati Uniti e nel Canada. Nel dicembre del 2014 conduce su Canale 5 Capodanno con Gigi D’Alessio totalizzando tantissimi ascolti. Nel 2020 partecipa a The Voice come giudice e poi a The Voice Senior.

Gigi D’Alessio vita privata: amori e matrimoni

Gigi D’Alessio è stato sposato con Carmela Barbato dal 1986 al 2006 dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Quest’ultimo ha seguito le orme del padre e nel 2021 ha partecipato ad Amici con il nome d’arte LDA. Il cantautore ha avuto una storia con Anna Tatangelo che ha dato scandalo per la differenza d’età tra la coppia, ben 20 anni.

Anna e Gigi si sono conosciuti a un concerto e, dopo un anno circa, il cantante produceva il primo album della Tatangelo colpito dalle sue doti canore. Nel 2006 i due si innamorano ed escono allo scoperto, mentre D’Alessio era ancora sposato con Carmela per questo la coppia diede scandalo. Nel 2010 dalla loro relazione è nato Andrea, unico figlio della coppia che, nel 2020, ha deciso di separarsi definitivamente. Nel 2021 Gigi D’Alessio ufficializza la sua relazione con Denise Esposito attuale compagna, dalla quale il 24 gennaio 2022 è nato il suo quinto figlio, Francesco.

