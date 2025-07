Gigi D'Alessio, chi è: da pianista ufficiale di Mario Merola fino al successo come solista. I grandi successi della carriera: "Con Pino Daniele..."

Idolo del popolo napoletano ma non soltanto, Gigi D’Alessio, nato a Napoli nel 1967, ha legato il suo nome in maniera indissolubile alla sua città, che racconta attraverso la sua musica. L’artista partenopeo ha cominciato a cantare fin da bambino: si è infatti appassionato in tenera età alla musica, grazie anche alla fisarmonica che gli regalò il papà.

Passò poi al pianoforte, studiando infine solfeggio e cominciando a cantare giovanissimo. A 12 anni, Gigi D’Alessio è entrato in conservatorio, e a 21 si è diplomato in pianoforte. Per anni ha lavorato con grandi artisti napoletani, rimanendo però nell’ombra fino a quando non è stato scelto come pianista ufficiale di Mario Merola.

Nel 1992, Gigi ha pubblicato il suo primo album, “Lasciatemi cantare”, seguito a stretto giro da altri, facendosi conoscere tra il pubblico. Fin da subito, infatti, le canzoni e la musica di Gigi D’Alessio sono state apprezzate dal pubblico, in primis quello napoletano, tanto da farlo diventare ben presto un idolo per il popolo partenopeo, come dimostrano anche i suoi concerti con più di 30.000 partecipanti nonostante fosse agli esordi.

Gigi D’Alessio e l’amicizia speciale con Pino Daniele

La notorietà nazionale non ha tardato ad arrivare: nel 2000 Gigi D’Alessio ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo con “Non dirgli mai”, certificata disco d’oro poco dopo l’uscita: a Sanremo arrivò al decimo posto. Hanno seguito altre quattro partecipazioni al Festival, nel 2001, 2005, 2012 e 2017. Il posizionamento migliore, Gigi l’ha ottenuto nel 2012, con “Respirare” insieme a Loredana Bertè, arrivata al quarto posto.

Gigi D’Alessio ha condiviso la notorietà e l’amore dei napoletani con un altro grande simbolo della musica partenopea, Pino Daniele. Parlando di Pino, ha raccontato: “Ci sono stati momenti di distacco, poi ci siamo rincontrati e ci siamo raccontati 20 anni di vita ed è nata una grandissima amicizia. Lui diceva sempre: ‘Gigi ricordati, il giorno in cui avrai bisogno di qualcuno troverai solo me'”.