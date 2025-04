Gigi D’Alessio è ormai legato da anni alla compagna Denise Esposito. Ma che lavoro fa la giovane? Ecco tutti i dettagli su di lei.

Gigi D’Alessio non ha mai smesso di suscitare interesse, sia per la sua lunga carriera nel mondo della musica (per anni ha vestito anche il ruolo di giudice in The Voice Senior) che per la sua vita privata piuttosto movimentata. Tra una canzone e una’apparizione televisiva, il cantautore partenopeo continua a vivere una nuova fase sentimentale accanto a Denise Esposito, la compagna che gli ha ridato la serenità dopo la fine della lunga relazione con Anna Tatangelo e con la quale ha allargato ulteriormente la sua famiglia.

Ma chi è davvero la donna che ha conquistato il cuore di Gigi? Scopriamo qualcosa in più sulla giovane, sul modo in cui si sono conosciuti e che lavoro fa.

Chi è Denise Esposito, la giovane compagna di Gigi D’Alessio

Nel corso degli anni Gigi non ha mai fatto mistero di essere estremamente legato alla sua grande famiglia. La sua prima moglie è stata Carmela Barbato, conosciuta quando era ancora giovanissimo e sposata nel 1986. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. A indurli a mettere fine al loro matrimonio è stato, a detta della stessa Barbato, l’improvvisa notorietà di Gigi, che ha inevitabilmente scompigliato gli equilibri all’interno della famiglia.

Poco dopo la fine del suo matrimonio, Gigi ha intrapreso la chiacchieratissima relazione con la giovane Anna Tatatangelo, allora emergente nel panorama musicale. I due si sono conosciuti nel 2002 ma l’amore è scoppiato qualche anno dopo, 2005, quando entrambi sono andati in tour in Australia. La loro storia d’amore è finita sulle prime pagine di qualunque giornale di gossip e i due hanno anche avuto un figlio insieme, Andrea, nato nel 2010.

Dopo un primo allontamento nel 2017, i due sono poi tornati insieme per poi mettere un punto definitivo alla relazione nel 2020. Non è però passato molto tempo prima che Gigi si innamorasse di un’altra donna, Denise Esposito.

Denise, la ragazza riservata e 26 anni più giovane

Denise, classe 1992 originaria di Napoli, ha ben 26 anni in meno rispetto al cantante. Diversamente dalle sue precedenti compagne, Denise non proviene dal mondo dello spettacolo: si è laureata in giurisprudenza e lavora come avvocato.

Nonostante la grande attenzione mediatica, Denise ha sempre mantenuto un basso profilo. Sui social è comunque seguita da decine di migliaia di follower ma si mostra raramente, preferendo pubblicare scatti della sua quotidianità. La storia con Gigi è iniziata per caso a Capri nel 2020, quando Denise ha partecipato a uno dei concerti del cantante come fan.

La conoscenza è nata tramite un’amica in comune, poi è iniziato un corteggiamento lungo qualche mese fino alla decisione di ufficializzare la relazione durante le vacanze natalizie dello stesso anno. Dal loro amore sono nati due figli: il primogenito Francesco nato nel 2022 e Ginevra, nata nel 2024. Per Gigi si tratta del quinto e sesto figlio, a conferma di quanto la famiglia per lui abbia un’importanza centrale.