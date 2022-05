Gigi D’Alessio, chi è il padre di LDA/ “Sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare”

Gigi D’Alessio è il padre di LDA, il cantante protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantautore è orgoglioso del percorso intrapreso dal figlio, anche se ha preferito sempre restare in silenzio per non oscurarlo visto il cognome importante. In occasione del compleanno del figlio Luca ha voluto però festeggiarlo con un bellissimo post pubblicato sui social: “ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze”.

Non solo, parlando proprio dell’esperienza di LDA ad Amici di Maria De Filippi, ha aggiunto: “ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene”. Ricordiamo che Luca è nato dal matrimonio tra D’Alessio con la prima moglie Carmela Barbato.

Gigi D’Alessio sul figlio LDA: “quando hai scelto di fare questo mestiere…”

Non è facile essere figlio di. Lo sa bene LDA, il giovane cantante protagonista di Amici di Maria De Filippi che è anche il figlio di Gigi D’Alessio. Durante l’ultima puntata del serale del talent show subito dopo l’eliminazione la padrona di casa Maria De Filippi ha rivelato: “tuo padre non mi hai mai chiamato per dirmi di aiutarti o altro, mai, nonostante abbiamo il numero di cellulare l’uno dell’altro. Non mi ha fatto nemmeno gli auguri di Natale quest’anno”. La replica di LDA non è mancata: “eh se non ti ha chiamato è maleducazione”.

Gigi D’Alessio non ha mai interferito con il percorso del figlio, anzi ha dichiarato: “quando hai scelto di fare questo mestiere ovvio che ti sia palesato davanti tutto questo. Essere figlio di Gigi D’Alessio, di tuo padre, è da una parte un privilegio e dall’altra un fardello che ti devi portare dietro, spero tu abbia imparato a conviverci”.











