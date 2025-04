Tra i figli d’arte nel mondo della musica e dello spettacolo, da qualche anno c’è anche LDA, pseudonimo scelto da Luca D’Alessio, che ha deciso di presentarsi con questo nome proprio per non essere accostato immediatamente al papà, Gigi D’Alessio. Il grande artista napoletano, che in carriera ha venduto milioni di dischi e tenuto concerti in tutto il mondo, ha avuto LDA dalla prima moglie, Carmela, dopo la nascita di due figli nati nel 1987 e nel 1992. Luca, invece, è nato nel 2003, tanto tempo dopo i fratelli. I genitori di Luca D’Alessio si sono separati poco dopo la sua nascita ma nonostante ciò, LDA ha istaurato un ottimo rapporto con il papà.

Gigi D’Alessio, papà di LDA, è un’icona nel mondo della musica italiana e partenopea ma nonostante sia un volto riconosciuto e apprezzato, ci ha sempre tenuto a dire che non ha influito sul successo del figlio, che ha lasciato libero di seguire la sua passione senza intromettersi e soprattutto senza raccomandarlo. Le parole di Gigi in merito sono sempre state chiare: non ha mai voluto mettere una buona parola per il figlio perché questo avrebbe significato non aiutarlo, bensì creargli un danno. Ha lasciato, invece, che il suo talento facesse tutto da solo.

Gigi D’Alessio, chi è il papà di LDA: “Sempre più orgoglioso”

Quando LDA, ovvero Luca D’Alessio, ha saputo che avrebbe preso parte a Sanremo 2023, ha ricevuto una dedica speciale da parte del papà Gigi D’Alessio. “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo” ha scritto sui social l’artista partenopeo. Da parte del figlio è arrivata una promessa: lo avrebbe reso fiero e orgoglioso di lui, e così ha fatto. Il percorso di LDA prosegue infatti, con il supporto del papà e in generale della famiglia, ma senza alcun aiuto o raccomandazione.