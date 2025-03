Gigi D’Alessio ha ritrovato la felicità al fianco di Denise Esposito: cinque anni fantastici e due splendidi figli

Da qualche anno, ormai, Gigi D’Alessio fa coppia fissa con la bellissima Denise Esposito. La nuova compagna, arrivata dopo la fine della storia con Anna Tatangelo, ha letteralmente stregato il cantante e i suoi fan. Accomunati da valori semplici ed una visione della vita comune, i due hanno messo al mondo ben due figli nel corso della loro storia d’amore. Il primogenito della coppia si chiama Francesco e ha compiuto due anni, mentre Ginevra farà un anno a luglio.

Che Gigi e Denise siano molto uniti lo si evince anche dalle parole al miele che il cantante non manca di recapitare alla sua amata. Come in occasione del suo ultimo compleanno, quando condividendo uno scatto che li ritraeva insieme, D’Alessio scriveva: “Sorridi sempre amore mio! Buon Compleanno!”.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, una coppia discreta e sempre più unita

Quel che forse non tutti sanno è che Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sono conosciuti nel 2020 grazie ad un’amica in comune che li ha presentati dopo un evento del cantante a Capri. Oggi Gigi D’Alessio non si sorprende, d’altronde ha sempre avuto in mente l’idea di costruire una famiglia e fare sul serio. E così è da sempre, spiega ancora D’Alessio ai microfoni del Messaggero.

“Io ho sempre pensato a costruire una famiglia – le sue parole nell’intervista – e ho sempre fatto di tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un putt***ere”. Ricordiamo che il cantante partenopeo, dalle sue precedenti relazioni con Carmela Barbato e Anna Tatangelo, aveva avuto quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca con la prima moglie Carmela ed Andrea dalla seconda.