Gigi D'Alessio è l'ex storico partner della cantante Anna Tatangelo, ospite e protagonista nella prossima puntata di Verissimo.

Gigi D’Alessio è l’ex compagno della cantante Anna Tatangelo, donna che sarà protagonista nella prossima puntata di Verissimo, programma che andrà in onda sabato 13 Settembre 2025. Parliamo di uno degli artisti campani più famosi a livello nazionale negli ultimi anni, un artista che è riuscito a ritagliarsi una carriera a tutto tondo. Ma andiamo a vedere meglio chi è Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio nasce a Napoli il 24 Febbraio 1967 e fin da piccolo coltiva la sua grande passione per la musica. A 12 anni si iscrive al Conservatorio ed a soli 21 anni riesce ad ottenere il diploma in pianoforte ma la sua carriera inizia negli anni ’90 con artisti napoletani e in particolare con Mario Merola che lo assume come pianista. I due girano e cantano il brano Cient’Anne.

Da qui la sua crescita è esponenziale e ormai è molto presente in tv, fa concerti e partecipa a reality come X Factor. Il legame con Anna Tatangelo fece molto scalpore perchè la donna era giovanissima e i due iniziarono lavorando insieme e poi è cominciata la loro storia d’amore. I due hanno ufficializzato la loro storia nel Dicembre del 2006.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, il figlio Andrea e i motivi della rottura

La storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è durata 12 anni e i due hanno avuto un figlio, Andrea, nato nel 2010. La coppia ci ha poi riprovato nel 2018 ma le cose non sono andate come previsto ed i due alla fine hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia. In molti hanno parlato del motivo della rottura tra i due e la sorella di Anna, Silvia, ha fatto chiarezza ai microfoni di Chi:

“Entrambi erano sempre in viaggio e alla fine non sono più riusciti a trovare un equilibrio” con la coppia che ha vissuto un graduale ma forte allontanamento e cosi si è arrivati alla definitiva rottura. Nonostante le difficoltà i due hanno sempre avuto come priorità quella di tutelare Andrea e Anna ricordò recentemente: “Io sono una mamma e il mio dovere è proteggere Andrea”.

Ora sia Gigi D’Alessio che Anna Tatangelo hanno deciso di andare avanti con le proprie storie, ognuno è andato avanti ma come confermato da entrambi si cerca di andare avanti nel rispetto reciproco degli ex partner, specialmente per l’amore nei confronti dei propri figli.