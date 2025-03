Gigi D’Alessio, chi è il cantautore e la tragedia sfiorata

Nel corso della sua lunga carriera e vita vissuta, Gigi D’Alessio si è ritrovato a fare i conti con diversi momenti complicati e a tratti surreali. Uno di questi è avvenuto nel 2004, quando il celebre cantautore partenopeo si trovava in vacanza con i figli alle Maldive, quando un violento tsunami attaccò la zona, proprio nei giorni in cui l’artista era insieme ai suoi ragazzi, un momento che ha segnato il cuore di Gigi D’Alessio, che non può dimenticare l’accaduto a distanza di anni: “Sono stato fortunato, ma ho provato un profondo senso di colpa per essermi salvato. Non dimenticherò mai la disperazione di uomini e donne che piangevano i familiari scomparsi tra le onde: “In un attimo il mare diventò un mostro che divorò quel paradiso e la sua gente, fu terribile”.

Scendendo più nei dettagli della tragedia, Gigi D’Alessio ha poi ricordato ancora: “Sembrava uno di quei disaster movie che vediamo al cinema. Arrivò un muro d’acqua alto metri, feci appena in tempo a prendere in braccio mio figlio Luca” le parole del cantante sull’accaduto.

Gigi D’Alessio e l’amore svanito con Anna Tatangelo: “La vita va così”

Negli anni il cantautore campano è finito spesso sulle prime pagine di giornali di gossip, per via della sua relazione vissuta con Anna Tatangelo, il cantante non si è mai nascosto, anche quando la fine della relazione è divenuta ufficiale.

“Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita” ha confessato l’artista napoletano che questa sera sarà ospite a C’è posta per te di Maria De Filippi sul piccolo schermo, dove lo abbiamo già visto in varie occasioni in passato. E anche questa volta l’occasione sarà utile per mostrare il suo cuore