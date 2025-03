Il legame di Gigi D’Alessio coi suoi genitori: “Persi entrambi per un tumore”

Forse non tutti sanno che Gigi D’Alessio ha perso entrambi i suoi genitori quando era ancora molto giovane. Mamma Antonietta è venuta a mancare poco dopo il diciottesimo compleanno del cantante, a causa di un tumore che successivamente ha portato via anche il padre Francesco e poi l’amato fratello Pietro. Suo papà per un periodo piuttosto lungo aveva vissuto in Venezuela, poi a suo malgrado ha dovuto fare i conti con la stessa malattia della moglie.

“I miei genitori? Io ho perso a causa del tumore mia mamma, mio padre, mio fratello e amici”, aveva rivelato tempo fa il cantante, parlando appunto della sua famiglia e delle polemiche sulla Terra dei fuochi. Oggi Gigi D’Alessio conserva nostalgicamente il ricordo di mamma e papà, tra teneri aneddoti, rimorsi e anche qualche rimpianto.

Gigi D’Alessio, la nostalgia di mamma che non passa

Non a caso, in una intervista rilasciata sul portale di Famiglia Cristiana qualche tempo fa, Gigi D’Alessio aveva ammesso di avere ancora un piccolo tarlo nella sua testa, per quanto riguarda l’amata mamma. “Quando morì io studiavo pianoforte al Conservatorio, ma suonavo anche alle feste dei matrimoni. Ma non cantavo e lei non mi ha mai visto su un palco da protagonista”, le sue parole.

“In questi anni sono addirittura diventato nonno, ma mamma mi mancherà sempre: i suoi abbracci, il fatto di poterla chiamare…”, sottolinea ancora Gigi D’Alessio. Insomma, sono passati tanti anni dalla sua morte, praticamente una vita, eppure il cantante napoletano continua ad emozionarsi e a commuoversi ripensando alla sua amata mamma. Non potrebbe essere diversamente, perché le proprie radici rappresentano un punto fermo per chiunque. Un punto fermo che sa di casa, ricordi e amore incondizionato.

