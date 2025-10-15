Gigi D'Alessio e la sua famiglia allargata: chi sono i suoi sei figli, il rapporto con le tre donne della sua vita e la sua vita da papà

Gigi D’Alessio è noto al grande pubblico soprattutto per la sua musica, ma non solo. Negli anni, infatti, si è parlato molto di lui per vita della sua movimentata vita privata. Difatti, nella sua vita, Gigi ha avuto ben sei figli da tre madri diverse. Dal matrimonio con Carmela Barbato, durato dal 1986 al al 2005, sono nati Claudio, Ilaria e Luca. Claudio, il primogenito ha scelto una vita più riservata ed è padre di tre figlie; Ilaria è da poco diventata madre per la prima volta; mentre Luca, noto come LDA, ha deciso di intraprendere la carriera musicale, debuttando come concorrente della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Gigi D'Alessio, chi sono i genitori del cantante: Francesco D'Alessio e Antoniett/ Il loro rapporto

Dopo la fine della storia con Carmela, Gigi ha avuto una lunga relazione con la cantante Anna Tatangelo, dalla quale è nato Andrea nel 2010. Nel 2020, i due si sono separati e, poco dopo, il cantante ha iniziato una nuova storia con Denise Esposito. Dal loro amore, sono nati altri due figli: Francesco, venuto al mondo nel 2022, e Ginevra, che ha appena un anno.

Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D’Alessio/ “Non c’è cosa più bella del nostro amore”

Gigi D’Alessio e il rapporto con i suoi sei figli: cos’ha raccontato

Nonostante la sua famiglia allargata, Gigi D’Alessio è riuscito a mantenere un rapporto strettissimo con tutti e 6 i suoi figli, restando sempre al loro fianco. Per quanto riguarda LDA, il pubblico ha avuto modo di vederli più volte insieme sul palco, dato che Gigi D’Alessio l’ha spesso ospitato nei suoi concerti. Ma, sui social, anche gli altri suoi figli “grandi” sono soliti pubblicare foto insieme a Gigi, ribadendo sempre il loro grande amore per lui. Il cantante napoletano ha raccontato più volte quanto i suoi figli siano il centro della sua vita, cercando di essere per loro non solo un genitore, ma anche un amico, pur continuando a guidarli e sostenerli nelle scelte importanti della vita.