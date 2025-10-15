Gigi D'Alessio ospite a This Is Me: le origini del cantante. Ecco chi erano i suoi genitori e la loro prematura scomparsa

Tra gli ospiti della prima puntata di “This Is Me” c’è anche Gigi D’Alessio, ormai passato ufficialmente a Mediaset dopo l’addio alla Rai e a “The Voice”. Ma, andiamo a conoscere meglio le origini del cantante. In particolare, chi sono i suoi genitori? Ebbene, Gigi nasce a Napoli il 24 febbraio 1967 da papà Francesco D’Alessio e mamma Antonietta Consiglio. I due gli hanno sempre trasmesso importanti valori, costruendo un legame fortissimo. La sua infanzia, pur segnata da alcune difficoltà tipiche della vita nelle zone popolari napoletane, è stata ricca momento indimenticabili in famiglia, che il cantante ricorda ancora oggi.

Purtroppo, però, Gigi ha perso entrambi i genitori quando era ancora un ragazzino. Difatti, mamma Antonietta è venuta a mancare poco dopo il suo 18esimo compleanno, a causa di un tumore. La stessa malattia ha poi causato la scomparsa del padre Francesco e del fratello Pietro. Per un periodo, suo padre era stato in Venezuela, salvo poi dover affrontare la lotta contro il cancro.

Gigi D’Alessio e la perdita della madre: il suo rimpianto

Un grande rimpianto di Gigi D’Alessio è che la madre non ha mai avuto la possibilità di vederlo trionfare nella musica, sebbene sia stata tra le prima ad appoggiarlo nella sua passione e nei suoi studi, quando ancora studiava pianoforte al Conservatorio. “In questi anni sono addirittura diventato nonno, ma mamma mi mancherà sempre: i suoi abbracci, il fatto di poterla chiamare“, ha confessato in un’intervista il cantante ospite questa sera, 15 ottobre, a This Is Me.