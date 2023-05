Gigi D’Alessio: “Com’é bello essere il padre di…”/ La reunion con LDA emoziona i fan

Gigi D’Alessio si riunisce live con LDA: l’occasione é l’apertura di Gigi Uno come te: ancora insieme

Gigi D’Alessio e LDA segnano un emozionante sold out alla prima data del Gigi Uno come te: ancora insieme. L’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo con il figlio d’arte terzogenito avuto dall’ex moglie storica, Carmela Barbato, si riuniscono live, tornando a fare breccia nei cuori dell’amata città di appartenenza, in un clima festoso dei celebrativi napoletani che brinda al titolo di “Campione d’Italia”, per il terzo scudetto storico che il city club SSC Napoli si aggiudica al campionato di calcio Serie A 2023. E l’occasione della reunion di Gigi e Luca D’Alessio é il concerto di apertura dell’evento di Piazza Plebiscito, a Napoli, che dal 26 maggio e per le altre date 27, 28 maggio, il 2 e il 3 giugno vede D’Alessio senior protagonista e organizzatore dell’intrattenimento musicale più atteso di preludio all’estate 2023 made in Italy.

Gigi D'Alessio: Gigi uno come te: ancora insieme é reunion con LDA/ Lo spoiler

Nella set-list di almeno 60 canzoni e tra i più grandi artisti del panorama della musica italiana, come anche l’altra ex Amici Elodie, nel live del 26 maggio Gigi D’Alessio apre il suo rinnovato show Gigi Uno come te: ancora insieme con il record-man di Amici 21: il figlio d’arte, Luca D’Alessio in arte LDA, resta il primo concorrente ad ottenere il disco d’oro e il disco di platino con un solo singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici di Maria De Filippi.

Amici, LDA: "Che ne penso di Angelina Mango?"/ Silenzio rotto: il commento social

E la reunion con il papà d’arte, per LDA, é dalle emozioni al cardiopalmo per i due artisti di Napoli così come i fandom del Pop duo. Sono, infatti, virali nel web le immagini -video e foto tra i post social del momento- del duetto del papà e il figlio d’arte, che all’evento si fondono in un’alchimia magica.

Il duetto di papà e figlio d’arte emoziona i fan

A partire dalle note di Se poi domani, la canzone che segna il debutto al Festival della Canzone italiana, di LDA, all’edizione Sanremo 2023. Sulle note della canzone sanremese Gigi accompagna LDA al canto e il figlio d’arte regala ai presenti spettatori dei live vocals impeccabili con tanto di falsetto, consacrandosi la vera popstar della Generazione zeta per antonomasia. Ma non é tutto.

LDA: fuori il nuovo singolo Granita/ Web in tilt: le reazioni

“Come é bello essere il padre di LDA -dichiara Gigi, a cui gli fa poi eco Luca, ironico, a dispetto delle critiche degli haters che lo etichettano come “un raccomandato” nella music-farm perché “figlio d’arte”-… come é bello essere il figlio di GDA”. “Chist’ é ‘o duett’ più lungo che esiste…” (Questo é il duetto più lungo di sempre) aggiunge fiero della lingua napoletana, poi, D’Alessio senior, poco prima di intonare con LDA il refrain di Quello che fa male, il debut single del figlio d’arte ad Amici 21. Dopodiché é la volta della fusione sulle note di Di notte, uno dei duetti di padre e figlio d’arte in formato pop ballad, canzone contenuta nella tracklist dell’album-raccolta di Gigi D’Alessio, Buongiorno.

Tutte immagini racchiuse in un video che fa ora incetta di interazioni social di consenso degli utenti, postato dalla fanpage @luca_per_sempre via Instagram.











© RIPRODUZIONE RISERVATA