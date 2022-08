Gigi D’Alessio commosso sul palco/ “Benedice” la proposta di nozze dei fan e…

Gigi D’Alessio: il live show diventa una promessa di nozze: i dettagli

Mentre si fa sempre più incessante la voce che lo vedrebbe in lizza per la partecipazione a Sanremo 2023, sia come concorrente singolo che nell’ipotesi di un duetto con il figlio Luca D’Alessio in arte LDA, Gigi D’Alessio non si ferma neanche d’estate, continuando a regalare emozioni ai fan. Particolarmente emozionante si é rivelata la sua apparizione sul palco dell’Arena dei Pini, dove per la seconda data consecutiva ha visto il cantautore di Napoli benedire il magico momento di una proposta di nozze che vede protagonisti due fan di D’Alessio, Daniele e Imma.

Gigi D’Alessio ha regalato emozioni al cardiopalmo al teatro del suo live show, facendo salire sul palco Daniele, che ha chiesto in ginocchio all’amata Imma di convolare a nozze con lui. La risposta della giovane? Non poteva che essere il fatidico “si”, per la gioia degli spettatori, che hanno gioito per la promessa d’amore dei futuri sposi, benedetti dalla musica del cantante e polistrumentista Gigi D’Alessio.

Il messaggio commosso del papabile concorrente di Sanremo 2023

E non si é fatto attendere il messaggio di benedizione per le future nozze da parte di Gigi D’Alessio, che ha così rotto il silenzio sulla promessa d’amore nel bel mezzo del suo concerto: “Quante emozioni questa sera, Baia Domizia! E le sorprese non sono mancate: è stato bellissimo vedere Daniele fare la sua proposta di matrimonio a Imma sul palco! Grazie a tutti, mi avete riempito il cuore di gioia”. Insomma, “il padre di LDA” – così come Gigi stesso ama definirsi a dispetto di chi darebbe a Luca del “figlio di papà” e quindi del raccomandato nell’industria musicale perché figlio d’arte- si dice ancora una volta grato ai fan, in particolare a Daniele e Imma, per l’emozione della promessa di nozze condivisa insieme a lui.

