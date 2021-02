Gigi D’Alessio/ Con Anna Tatangelo legati dall’amore per il figlio Andrea ma…

Gigi D’Alessio tra gli ospiti di “A grande richiesta (Parlami d’amore)“, il nuovo programma del sabato sera di Raiuno. Durante la prima puntata dedicato alle canzoni d’amore non poteva che esserci uno dei cantautori napoletani di maggior successo degli ultimi vent’anni. Una carriera costellata di successi per l’ex giudice di The Voice Senior che in questi giorni è finito al centro del gossip per un possibile nuovo amore. Proprio così, archiviata la storia d’amore con Anna Tatangelo, D’Alessio sembrerebbe aver trovato la sua dolce metà. A rivelarlo è il quotidiano Il Mattino che parla di una nuova donna nel cuore dell’artista campano. Si chiama Denise ed avrebbe 26 anni in meno di lui. Stando alle prime indiscrezioni la nuova compagna avrebbe già conosciuto la famiglia di D’Alessio e la coppia sarebbe stata avvistata più volte nel quartiere Olgiata dove D’Alessio vive. Gigi D’Alessio e la nuova fiamma si sarebbero incontrati quest’estate a Capri in occasione di uno spettacolo, anche se al momento non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

Anna Tatangelo: “con Gigi d’Alessio litigavamo sempre”

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ha fatto sognare per tantissimi anni non solo i fan della coppia, ma anche il pubblico italiano. Dopo una serie di crisi però la coppia ha deciso di lasciarsi nonostante il grandissimo amore per il figlio Andrea. In questi giorni a rivelare alcuni dettagli sulla fine della storia d’amore è stata proprio la cantante di “Ragazza di Periferia” che a Today ha dichiarato: “litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola” – precisando a gran voce – “resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei”. Gossip a parte, D’Alessio prosegue la sua carriera musicale con il grande successo di Buongiorno, un brano con cui è tornato ai vertici delle classifiche grazie alla combinazione di più generi.

Intervistato da Rolling Stone, l’artista ha spiegato il successo del brano: “la lingua napoletana è qualcosa di meraviglioso. Sono canzoni senza tempo. Ho preso dal mio repertorio dal 1993 al 1998 brani che per i giovanissimi sono degli inediti, mentre per i loro genitori sono pezzi storici. Ci vuole coraggio”. Non solo, D’Alessio si è poi soffermato sul Festival di Sanremo confessando: “c’è sempre stato un rapporto di odio-amore. Quando si costringe la stampa a parlare di un prodotto, come è successo con me, gli vai sul cazzo. Se invece è la stampa che tira fuori un prodotto allora sei figo. Nel mio caso non ho mollato perché ho sempre pensato che i giornali non tolgono o aggiungono nulla, il vero giudice è sempre il pubblico. Dopo 30 anni sono ancora qua, i giornalisti si sono arresi. Si sono concentrati su qualcun altro”.



