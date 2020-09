Gigi D’Alessio/ “Con tutti i rapper è nata un’amicizia, se whatsapp potesse parlare…”

Gigi D’Alessio ha superato i confini del neomelodico e ha deciso di introdursi nel mondo del rap. Lo dimostra il suo ultimo album, Buongiorno, che vanta una decina di collaborazione con i rapper più famosi sul suolo italiano. Oggi, 20 settembre 2020, Gigi D’Alessio sarà ospite di Domenica In proprio con tutti gli artisti che hanno contribuito a dare vita al suo progetto musicale. “Mettere insieme alcuni miei pezzi vecchi per miscelarli con la scena rap napoletana ad eccezione di J-Ax e Boomdabash”, ha detto poco tempo fa a FQMagazine, “un’esperienza meravigliosa. Siamo una comitiva di amici ormai e se solo il nostro gruppo su Whatsapp potesse parlare, scoppierebbe il finimondo”. A detta del cantautore napoletano questo esperimento urban napoletano è più che riuscito e la dimostrazione sono i numeri e i commenti ricevuti. “Quando è uscito il disco a Napoli sembrava il countdown di Capodanno”, ha aggiunto, “la musica risuonava in tutte le macchine“. Gigi non si è fermato però solo alla pubblicazione del disco e ha deciso di puntare anche sul merchandising. In questi giorni è possibile acquistare in preorder la t-shirt di Buongiorno, distribuita in tiritura limitata.

GIGI D’ALESSIO VICINO AI FAN IN DIFFICOLTA’

Gigi D’Alessio ha sempre dimostrato di avere un grande cuore e il suo ultimo gesto non fa che confermare la sua bontà d’animo. Uno dei suoi fan nei giorni scorsi gli ha scritto infatti di non potersi permettere l’acquisto del suo nuovo album Buongiorno, a causa di una cattiva situazione economica che lo hanno obbligato a vivere a casa dei genitori con moglie e figlio al seguito. Per il cantautore, la soluzione è stata immediata: “Mandami l’indirizzo, te lo regalo”, gli ha risposto in un commento, “perchè sei un grande uomo“. Non è la prima volta che D’Alessio compie un gesto simile. Tempo fa infatti ha deciso di regalare due biglietti del suo concerto a due ragazzi napoletani che avevano denunciato il furto dei loro ticket sui social. Gigi è corso subito ai ripari, salvo poi scoprire che in realtà si trattava di uno scherzo lanciato su Facebook. Intanto lo troviamo sui social al pianoforte, per un inedito che ha deciso di regalare ai fan. “Vint’anne fa”, scrive per sottolineare il titolo del brano che a quanto pare gli è venuto su due piedi. Un modo per celebrare anche i 20 anni di carriera appena festeggiati. Clicca qui per guardare il video di Gigi D’Alessio.



