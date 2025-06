Dopo il covid c’è stata una febbre da concerti perché la gente aveva bisogno di uscire e di essere a contatto con le persone. Ora non è più così, ma i prezzi sono lievitati come se la domanda fosse altissima. Comunque sia non è questo il problema che ha infastidito i fan di Gigi D’Alessio che hanno assistito al suo concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli la cui acustica, secondo gli avventori, non è proprio il massimo.

Chi ha comprato i biglietti in alcuni settori laterali dello stadio di Napoli (tribuna Posillipo e dei Distinti) si è lamentato sui social con rabbia, ma anche un pizzico di ironia: “Non si sentiva nulla. Per 70euro portavo da casa un microfono mio, secondo si sentiva meglio”. Molti, però, hanno suggerito di cambiare posto.

“Fai bene per le prove la prossima volta” hanno suggerito i fan di Gigi D’Alessio dopo aver assistito al suo concerto dove chi era in determinati posti ha sentito poco e nulla. I fan hanno voluto fare un appello al cantante pubblicando una serie di video come prova di ciò che si riusciva a sentire.

Di recente il cantante (pazzo per la compagna) è stato ospite di Verissimo dove ha speso parole di gratitudine nei confronti dei suoi fan perché è soltanto grazie a loro se può permettersi di fare questo lavoro, per non parlare dei sacrifici che una famiglia fa per venirlo a sentire e per passare un paio d’ore a cantare le sue canzoni. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin il cantante ha scherzato sulla sua numerosa famiglia dicendo che alle cene non si capisce nulla, ma è bellissimo perché tutti si vogliono bene e nessuno è invidioso. Poi non poteva mancare la sorpresa del figlio LDA che ha deciso di intraprendere la sua stessa carriera.

