Gigi D’Alessio, convivenza con la fidanzata Denise?/ Scoop di Novella 2000, ma lui…

Aria di convivenza per Gigi D’Alessio? Secondo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, pare che nella vita del cantautore napoletano ci sia una nuova fidanzata. La fortunata in questione sarebbe Denise Esposito, sarebbe più giovane di 24 anni e, oltre ad essere bellissima, sarebbe anche allergica al gossip. Stando a quello che scrive Roberto Alessi per Novella 2000, i due si sarebbero conosciuti a Capri e continuerebbero a vedersi tra Roma, la città in cui vive D’Alessio e Napoli dove vive lei. Prove di convivenza in corso, dunque, per D’Alessio? Della presunta, nuova fidanzata di Gigi, tuttavia, non si sa altro. Come sottolinea il direttore di Novella 2000, Denise sarebbe allergica alle luci dei riflettori e farebbe di tutto per non apparire. Il suo nome, tuttavia, continua ad essere accostato a quello del cantautore. Sarà davvero lei la donna che gli avrebbe rubato il cuore?

GIGI D’ALESSIO NON COMMENTA IL GOSSIP

Il nome di Gigi D’Alessio continua ad essere al centro del gossip. In particolare, nelle ultime settimane, il nome del cantautore continua ad essere accostato a quello di Denise di cui, tuttavia, come sottolinea Roberto Alessi, non ci molte informazioni. D’Alessio, tuttavia, continua a restare in silenzio e a non commentare i rumors sulla sua vita privata. Dal suo profilo Instagram, infatti, non arriva alcun indizio che faccia effettivamente pensare alla presenza di una donna nella sua vita. Gli ultimi post sono dedicati al suo lavoro e ai suoi quattro, grandi amori ovvero i figli Claudio, Ilaria e Luca nati dal matrimonio con Carmela Barbato e Andrea, nato dalla sua relazione con Anna Tatangelo.

