Gigi D’Alessio/ Da Arisa a Clementino, sorpresa a Canzone Segreta: “Grazie maestro!”

È Gigi D’Alessio il Vip misterioso della nuova puntata di Canzone Segreta. il noto cantante è ospite per cantare in occasione della sorpresa a Paola Perego, alla fine però Serena Rossi svela il colpo di scena: “Ora sei tu che ti devi sedere su quella sedia!” Gigi è incredulo e, una volta presa posizione al centro del palco e al buio, ammette: “Sono tantissime le mie canzoni segrete, anche perché credo che ogni autore abbia comunque dei pezzi segreti che porta con se ogni volta.” In video arrivano allora le dediche di tanti amici artisti, a partire da Arisa che ringrazia Gigi per la canzone che ha scritto per lei per Sanremo “Era un mio sogno da tempo”; per poi arrivare a Clementino che ringrazia “il maestro Gigi” per avergli regalato musica ed emozioni. In video c’è anche Gue Pequeno che ricorda le loro sfide a The Voice. Infine è il momento della vera e propria sorpresa: sul palco di Canzone Segreta arrivano artisti partenopei ben noti a Gigi e al pubblico che gli dedicano “‘O Sarracino”. Un momento di grande energia che fa colpo su un Gigi D’Alessio davvero sorpresissimo.

