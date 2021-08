Gigi D’Alessio/ Da Denise Esposito alla Tatangelo: la scelta del cantante sul gossip

Gigi D’Alessio è il protagonista indiscusso del gossip di questi ultimissimi giorni. Da quando il settimanale Chi ha lanciato lo scoop della gravidanza della sua fidanzata Denise Esposito non si fa altro che parlare di questa relazione. Sarebbe il quinto figlio per il cantante che, d’altronde, non ha ancora reso ufficiale la storia con la Esposito, più giovane di lui di 26 anni. In merito si sarebbe espressa anche Anna Tatangelo, palesando il malumore per aver saputo la notizia per ultima, nonostante sia sua ex e madre di suo figlio Andrea. E il cantante? Gigi D’Alessio, per ora, decide di non esporsi. Se il web attende con ansia un suo annuncio/chiarimento, il cantante ha deciso invece di rimanere in silenzio. Nessuna risposta al gossip che lo vuole di nuovo papà, né al malumore della sua ex compagna.

Quando si tratta di famiglia, le uniche parole Gigi D’Alessio le dice per i suoi nipotini, come accaduto in un’intervista a tg24.sky.it, dova ha rivelato: “Sono due volte nonno, ne è nata un’altra un mese fa. I nipoti sono come i figli. Mi sono sposato presto e sono diventato papà presto. Mio figlio ha fatto come me!” In quella stessa intervista si sfogò, parlando di pregiudizi: “[…] superati i cinquant’anni faccio quello che voglio e mando a quel paese chi ritengo se lo devo fare. – ammise – Ho subito i preconcetti e una marea di cose su di me infondate ma io dico che se le mie canzoni la gente le canta è perché ci si ritrova. Non mi piace la parola operazione nel mio mondo, puoi essere il più intelligente ma se le canzoni fanno cag*re…fanno cag*re. Ho scritto negli anni cose nelle quali la gente si ritrova. Quando salgo sul palco è il nostro concerto, non il mio.”

