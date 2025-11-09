Gigi D'Alessio si racconta senza filtri tra successi di carriera, retroscena e il rapporto con il figlio LDA: "Sono un padre amico..."

Trent’anni di carriera e non sentirli, forte di ventiquattro album all’attivo e trenta milioni di dischi venduti. Gigi D’Alessio può andare fiero di quello che ha costruito negli anni, partendo dallo scalino più basso con grande umiltà e passione. L’artista napoletano non dimentica i pregiudizi con cui ha dovuto convivere agli inizi della sua scalata al successo, quando veniva snobbato dagli addetti ai lavori per motivi futili e superficiali. “C’era snobismo perché ero pop e venivo fa Napoli. Ma tutto questo mi ha fatto bene, non ho mai mollato. Ho fatto la gavetta”, ha sottolineato orgoglioso in una intervista a Libero.it.

Il rapporto con la sua gente è la soddisfazione più grande, perché racconta la storia di un legame autentico che si rinnova di anno in anno, anche con le nuove generazioni. Nuove generazioni a cui si è avvicinato anche grazie al figlio LDA, di cui si considera un papà amico.

Gigi D’Alessio, il legame con il figlio LDA e le parole di Anna Tatangelo sulla loro storia d’amore

“A mio figlio Luca che fa il mio mestiere, gli ho detto di seguire la sua passione, ma di fare sempre bene le cose…”, ha spiegato Gigi D’Alessio, che cerca di supportarlo e fornirgli consigli utili, senza interferire troppo. nella sia carriera. Sul fronte sentimentale, oggi il cantante è felice e innamorato della compagna Denise Esposito. In passato ha fatto sognare per la sua storia con Anna Tatangelo, con cui oggi i rapporti sarebbero non proprio semplicissimi.

Lei però in una recente intervista rilasciata a One more time Podcast ha speso parole al miele per l’ex compagno, ricordando i momenti più belli e positivi della loro relazione. “Mi faceva sorridere, ho trovato una leggerezza unica. È sempre stato molto premuroso, con lui c’era il ‘non ti preoccupare'”, ha raccontato la showgirl.