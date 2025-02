Una carriera straordinaria, caratterizzata da grandi successi ed un legame col pubblico sempre più forte, autentico e genuino. Il segreto di Gigi D’Alessio per restare sul pezzo risiede forse nella sua tenacia, nella passione che mette nel suo lavoro. Dalla musica alla tv, questa sera il cantante napoletano torna a The Voice Senior per ricoprire il ruolo di coach e supportare nuovi concorrenti. E lo fa con la spensieratezza di chi ha costruito e consolidato una credibilità importante nel mondo della musica.

Ma anche con la consapevolezza di chi, finalmente, ha trovato il giusto equilibrio dal punto di vista sentimentale. Dopo la fine della relazione amorosa con Anna Tatangelo, infatti, Gigi D’Alessio ha voltato pagina con Denise Esposito, la sua attuale compagna, con la quale ha messo al mondo due splendidi figli. Sembra passata un’eternità, dunque, dalla storia con Anna Tatangelo, finita – pare – per continui litigi.

Gigi D’Alessio, dal periodo buio con Anna Tatangelo alla rinascita con Denise Esposito

“Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”, aveva detto l’artista partenopeo in una intervista riportata da Leggo. Gigi D’Alessio, dunque, guarda avanti, senza rimorsi né rimpianti. Nel suo passato, tuttavia, ci sono ricordi dolorosi che il cantante fino a poco tempo fa aveva tenuto per se.

Non tutti infatti sapevano che il 26 dicembre 2004 Gigi D’Alessio rischiò la vita a causa dello tsunami che devastò Indonesia e Maldive. “Sono sopravvissuto allo tsunami, scappai con mio figlio in braccio. In zona urla e distruzione”, la rivelazione del cantante in una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera. Oggi, fortunatamente, quei ricordi spaventosi fanno parte del passato e Gigi D’Alessio può raccontarli da sopravvissuto.

