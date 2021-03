Gigi D’Alessio, dedica ad Anna Tatangelo? / Nel testo della canzone di Arisa si nasconde un messaggio…

In molti pensano che la canzone cantata da Arisa, Potevi fare di Più, scritta da Gigi D’Alessio sia una sorta di dedica segreta per Anna Tatangelo da parte del cantante napoletano. D’altronde il brano parla di un amore forte, sofferto e finito. Una canzone che ha permesso a D’Alessio di guadagnare i consensi di molti colleghi, grazie anche alla magistrale interpretazione di Arisa. Chissà se questa sera Gigi D’Alessio farà luce sull’argomento, dato che salirà sul palco del Festival di Sanremo 2021 per presentare il nuovo singolo “Guagliune”. Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa edizione, il cantante partenopeo non vede l’ora di replicare. Nella speranza che il nuovo singolo arrivi al cuore dei telespettatori.

Gigi D’Alessio, dedica ad Anna Tatangelo? Il testo della canzone di Arisa per Sanremo 2021…

Il testo della canzone scritta per Arisa, in gara a Sanremo, sembra una vera e propria dedica alla Tatangelo. “Lasciarsi adesso non fa più male non è importante – Cosa ci importa di quello che può dire la gente – L’abbiamo fatto oramai non so più quante volte – Te lo ricordi anche tu – Ci sono troppi rancori che ci fanno star male – Mi sono messa in disparte sola col mio dolore”, recita il testo. Un brano intenso, pieno di amore e sofferenza. Molto diverso dal nuovo singolo “Guagliune”, su cui inevitabilmente c’è grande curiosità da parte dei fan.



