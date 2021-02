Gigi D’Alessio, Denise Esposito è la nuova fidanzata?/ Una fan più giovane di 25 anni

Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore, un anno dopo l’annuncio ufficiale dalla rottura con Anna Tatangelo? “È stata dura, ma ci saremo sempre l’uno per l’altro”, ha raccontato di recente la cantante di “Ragazza di periferia” sulle pagine del Corriere della Sera. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la nuova compagna di Gigi D’Alessio è Denise Esposito, di 28 anni. La ragazza, nata il 19 novembre 1992, è una fan del cantante: sembra che i due si siano conosciuti la scorsa estate a Capri, durante uno show, e starebbero già convivendo. Il Mattino spiega che la ragazza, che ha 25 anni meno di lui, vivrebbe a Napoli vicino all’ex moglie del cantante e che a Roma sarebbe stata avvistata più volte a bordo della Lamborghini del cantante in direzione Olgiata, nella villa dove Gigi ha vissuto con Anna Tatangelo e il figlio Andrea.

Gigi D’Alessi ritrova l’amore con Denise Esposito

Secondo i ben informati Denise Esposito sarebbe già stata presentata ai figli più grandi di Gigi D’Alessio – Claudio, Ilaria e Luca – nati dal matrimonio con Carmela Barbato. Nel giorno di San Valentino Gigi D’Alessio ha postato su Instagram un video in cui canta al pianoforte una canzone d’amore: una dedica a Denise? Non solo il cantante, ma sembra che anche Anna Tatangelo abbia un nuovo amore: il cantante napoletano Livio Cori, 30 anni. Secondo alcune fonti i due si sarebbero conosciuti a Sanremo 2019 dove la Tatangelo partecipava con il brano “Le nostre anime di notte”, mentre Cori dettava con Nino D’Angelo sulle note di “Un’altra luce”. Nella primavera del 2019 Livio Cori è salito sul palco della data napoletana del “La fortuna sia con me – Tour” di Anna Tatangelo: i due artisti hanno duettato interpretando il brano “Core senza paura”.



