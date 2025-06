Gigi D’Alessio lascia The Voice e vola a Mediaset: ecco chi lo rimpiazzerà nella giuria.

Gigi D’Alessio è ormai dal 2019 uno dei coach fissi sulla poltrona di The Voice, ma potrebbe non esserlo ancora per molto. Anzi, ormai sembra confermato che nella prossima edizione non sarà più al fianco di Arisa, Clementino e Loredana Bertè. Dunque, il famoso cantante napoletano sta per lasciare Rai per nuovi importanti progetti su Mediaset, dato che è reduce dal concerto Sicily For Life, trasmesso da poco su Canale 5.

Scaletta concerto Gigi D'Alessio al Circo Massimo di Roma, 25 giugno 2025/ Da "Non dirgli mai" a "Io vorrei"

Pare che i piani per Gigi D’Alessio siano già scritti. Infatti, si vocifera che insieme a Vanessa Incontrada potrebbe arrivare a condurre un nuovo show su Mediaset in prima serata, anche se ancora non si sa di cosa si tratta. Ma passiamo a scoprire chi è il possibile sostituto di Gigi D’Alessio a The Voice.

Scaletta concerto Gigi D'Alessio allo Stadio San Nicola di Bri, 23 giugno 2025/ Ordine canzoni

Gigi D’Alessio, ecco chi lo sostituirà a The Voice: al talent cambia tutto!

Sarà un clamoroso cambiamento quello a The Voice. Il programma tornerà a settembre come al solito su Rai 1, ma questa volta potrebbe non esserci Gigi D’Alessio. Intanto, si attende anche The Voice Kids a gennaio che farà concorrenza diretta a C’è Posta per Te, con Maria De Filippi che come sempre vince l’ardua gara degli ascolti. Ma chi sarà il sostituto del cantante partenopeo? Al momento le voci girano tutte intorno a Nek, degno rimpiazzo alla poltrona di The Voice. Pare che il cantante abbia accettato, in concomitanza con altri progetti come quello insieme a Bianca Guaccero con “Dalla Strada al Palco”. Il talent tornerà appena dopo la fine di Sanremo 2026.