Gigi D’Alessio, diretta concerto su Instagram/ Video: “Insieme contro il coronavirus”

Gigi D’Alessio si unisce ai colleghi che hanno aderito all’iniziativa #Iosuonodacasa lanciata da Franco Zanetti, direttore di Rockol che ha chiesto ai cantanti italiani di attivarsi per fare dei mini live in diretta sui social in modo da poter compagnia a tutti gli italiani che, per l’emergenza coronavirus, devono stare a casa. Con il suo sorriso, la sua positività e la sua allegria, Gigi D’Alessio, insieme a tanti altri artisti della Friends and Partners, ha deciso di aderire all’iniziativa regalando un momento di spensieratezza non solo ai suoi fans, ma a tutti gli italiani. Dopo Gianni Nannini, in concerto su Instagram alle 16 di oggi, giovedì 12 marzo, sarà Gigi D’Alessio a cantare e a suonare con un mini live social della durata di circa un’ora. “Ciao ragazzi, dato che dobbiamo stare a casa… e DOBBIAMO stare a casa, alle 18 farò un mini live in diretta su Facebook e Instagram per stare un po’ insieme. Non mancate”, scrive il cantautore nell’annunciare il concerto social.

DIRETTA GIGI D’ALESSIO CONCERTO INSTAGRAM

Alle 18 in punto, direttamente da casa sua, Gigi D’Alessio regalerà ai fans un’ora di musica e di svago. “Alle 18, farò un mini live per stare un po’ insieme a voi”, dice il cantautore napoletano che non perde il sorriso e la sua allegria. All’appello di Gigi D’Alessio hanno risposto in massa i fans, ma anche gli amici musicisti come Sal Da Vinci che scrive: “fratello che bella cosa, ti seguirò”. Dopo Jovanotti che, quotidianamente, fa compagnia ai fans con le sue lunghe dirette, dopo Francesco Gabbani e Nek, altri artisti sono pronti ad allietare le giornate degli italiani. Domani, infatti, toccherà ad Enrico Nigiotti e Marco Masini e nelle prossime ore dovrebbe essere annunciata la data del concerto social di Fabrizio Moro. Un’organizzazione perfetta per far sì che le dirette degli artisti italiani siano scaglianate e non vadano in onda contemporaneamente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA