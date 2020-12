Gigi d’Alessio/ Dopo Anna Tatangelo rinasce con The Voice Senior e un nuova fidanzata?

La rinascita di Gigi d’Alessio passa da Antonella Clerici e dal successo di The Voice Senior? Sembra proprio di sì. Dopo un periodo un po’ burrascoso, soprattutto per via della sua vita privata e dell’addio definitivo ad Anna Tatangelo, sembra proprio che l’artista napoletana abbia trovato la forza di tornare a sorridere. Al momento sembra che Gigi d’Alessio sia intenzionato a godersi i suoi figli e a concentrarsi di nuovo sulla musica in vista di un nuovo progetto e per questo ha passato le sue feste senza una donna accanto ma con tutto l’amore di cui aveva bisogno. Ad alzare il velo sulla sua vita privata ci ha provato di nuovo il gossip che proprio nelle scorse settimane parlava di una misteriosa morettina avvista al suo fianco, addirittura una sosia di Anna Tatangelo. Rimane il fatto che questa misteriosa donna, se davvero esiste, non ha lasciato traccia né sui settimanali di gossip e né sul profilo social dell’artista che continua ad essere misterioso e riservato quando si parla di vita privata.

Gigi d’Alessio ritrova il sorriso grazie “alla sosia di Anna Tatangelo”?

Anche prima, dopo e durante la crisi con la compagna Anna Tatangelo, Gigi d’Alessio non ha detto la sua sulla questione se non in qualche rara occasione ma sembra per ribadire l’affetto che lo lega alla sua ex e madre di suo figlio. Proprio lei ha avuto modo di spiegare il perché della loro rottura parlando di continue discussioni dovute ad alcune insoddisfazioni di fondo ma, soprattutto, a dei presunti paletti messi dal cantante in quando il matrimonio, più volte promesso, non è mai arrivato così come il momento di allargare la famiglia con un fratellino o una sorellina per il loro Andrea. A lungo andare queste cose possono logorare il rapporto e così è stato per loro. Gigi d’Alessio avrà la forza di innamorarsi ancora e iniziare un’altra storia d’amore lunga e intensa come quella vissuta con Anna Tatangelo?



