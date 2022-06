Gigi D’Alessio duetta con LDA a Gigi uno come te: 30 anni insieme/ “Adesso io dico sono ‘il figlio di’”

Gigi D’Alessio celebra il trentennale della carriera al Gigi uno come te: 30 anni insieme

Manca poco all’evento musicale dedicato al trentennale dall’inizio della carriera di Gigi D’Alessio, il Gigi uno come te : 30 anni insieme. Il doppio concerto evento si tiene il 17 e il 18 giugno 2022, con la prima serata sold-out che andrà in onda in diretta su Rai Uno, a partire dalle 21:15 circa.

LDA, in arrivo un nuovo album?/ Dopo Amici 21, spuntano dei versi "sospetti"

Come emerso dalla conferenza stampa del Gigi uno come te – 30 anni insieme, inoltre, è prevista tra gli ospiti all’evento Mara Venier, che a quanto pare potrebbe introdurre sul palco l’attesa unione di Gigi D’Alessio e LDA sul palco. Luca D’Alessio in arte LDA è per molti telespettatori “il vincitore mancato” dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, dove il figlio di Gigi D’Alessio si è imposto come l’allievo dei record, raggiungendo il più alto numero di ascolti su Spotify Italia e il disco d’oro e il disco di platino in tempi biblici nella storia di Amici, con un solo singolo, la ballad romantica Quello che fa male. A confermare il preannunciato incontro sul palco tra Gigi D’Alessio e LDA è stato il “padre d’arte”, che ha in un certo senso replicato con ironia ai detrattori che darebbero al figlio del “Raccomandato” nell’industria musicale in quanto suo terzogenito.

LDA spopola dopo Amici 21/ Il padre di Gigi D'Alessio lo aveva previsto più di un decennio fa

Gigi D’Alessio pronto a cantare con LDA

La fusione sul palco tra padre e figlio d’arte è attesissima come un confronto tra la le rispettive generazioni rappresentate dai due artisti dall’inscindibile rapporto con Napoli. Per i due artisti si prevedono un’intervista di coppia timonata da Mara Venier e un duetto in musica, all’evento partenopeo. E ora una domanda sorge spontanea: che padre e figlio possano esibirsi sulle note dei loro featuring in Buongiorno e Di notte?

La risposta giungerebbe chiara e forte dalle dichiarazioni che Gigi D’Alessio ha rilasciato sull’ospitata del figlio al Gigi uno come te – 30 anni insieme: “Luca canterà la sua canzone, io lo accompagnerò al pianoforte. Lui aveva un desiderio: che non gli dicessero che era ‘il figlio di’ . Adesso sono io che sto dicendo: ‘Sono il papà di…’, quindi è già stata una bella conquista”. Insomma, sembra proprio che Gigi voglia accompagnare sul palco LDA, sulle note della canzone con cui il 19enne si è imposto come l’allievo dei record ad Amici 21, ovvero la romantica Quello che fa male. Staremo a vedere cosa accadrà.

LDA verso Sanremo 2023, dopo Amici 21? / “Un bel sogno, ma con Giusy Ferreri e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA