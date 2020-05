Gigi D’Alessio è ancora sposato con Carmela Barbato?/ La rottura con Anna Tatangelo..

Pubblicità

La fine della storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio continua a far rumore. La coppia è stata insieme per oltre 15 anni e hanno avuto un figlio, Andrea, che oggi di anni ne ha 10. Un amore grande quello che ha unito i due artisti che Anna Tatangelo, come è stato raccontato alcune settimane fa, avrebbe voluto coronare in chiesa. Tuttavia, oggi che la storia tra il cantautore napoletano a la Tatangelo è finita, spunta un clamoroso retroscena sui motivi che avrebbero portato i due a dirsi addio. Stando a quello che si legge sul portale La Nostra Tv, Gigi D’Alessio sarebbe ancora sposato con Carmela Barbato, sua moglie per quasi 20 anni e madre dei suoi primi tre figli Claudio, Ilaria e Luca. Una matrimonio importante che D’Alessio avrebbe deciso di non cancellare evitando di chiedere l’annullamento alla chiesa, fondamentale per poter poi sposarsi nuovamente con una cerimonia religiosa.

GIGI D’ALESSIO, IL MANCATO ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO CON CARMELA DIETRO LA ROTTURA DA ANNA TATANGELO

Il matrimonio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato è stato importante e resterà per sempre nel cuore del cantautore napoletano per la presenza di tre figli. Tuttavia, secondo quanto fa sapere il portale La nostra tv citando un retroscena diffuso dal settimanale Di Più Tv, la decisione di Gigi di non chiedere l’annullamento avrebbe incrinato il suo rapporto con la Tatangelo. Pare, infatti, che D’Alessio non se la sia sentita di chiedere l’annullamento alla Sacra Rota allontanando così la Tatangelo che sognava di sposarsi in chiesa dopo 15 anni di vita insieme e un figlio. Sarà stato questo, dunque, il motivo determinate che avrebbe allontanato i due artisti? Nel frattempo, la cantante continua a dedicarsi al figlio Andrea e alla sua musica regalando contemporaneamente ai fans foto in cui appare in tutta la sua bellezza.



