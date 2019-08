Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo torna il sereno/ Vacanze con figlio Andrea e nipotina

Gigi D’Alessio è partito per le vacanze estive con destinazione Sardegna. Al suo fianco la compagna Anna Tatangelo e il figlio Andrea. Il cantautore napoletano è stato paparazzato a bordo di una moto ad acqua in compagnia del figlio Andrea e della nipotina Noemi: da cantante a “pilota” il passo è breve! Del resto cosa non si fa per la famiglia? Lo sa bene Gigi D’Alessio che ha superato una lunga crisi con la cantante e madre del figlio Andrea. La coppia, tra le più ricercate nel mondo del gossip, si è allontanata per un periodo, ma alla fine si sono ritrovati più innamorati che mai. Non sono mancate le difficoltà come ha raccontato la stessa Anna Tatangelo: “Non è facile ricominciare Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto, se c’è stato un sentimento forte, perché ci si può lasciare, ma poi ritrovarsi maturi e amarsi comunque come si può, ripartire e vedere come va. I buoni presupposti ci devono essere sempre”.

“Oggi Gigi e io siamo due persone diverse e consapevoli, è come se ci fossimo conosciuti e ‘riconosciuti’ per la seconda volta” ha raccontato Anna Tatangelo durante un’intervista parlando dell’amore ritrovato con Gigi D’Alessio. Oggi quella crisi è solo un lontanissimo ricordo, visto che la coppia è partita per la Sardegna per trascorrere una vacanza in famiglia all’insegna del relax e del divertimento. Il loro legame è cresciuto e cambiato in parte: “c’è stata una mediazione per ricominciare e un cambio di prospettiva. Oggi prendo la vita come viene ha precisato la cantante, che alcune settimane fa è partita per Mykonos per la registrazione del nuovo videoclip.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: quando il matrimonio?

Da quando Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme la stampa ha cominciato a parlare più volte di matrimonio ipotizzando anche una data. Al momento la coppia sta bene così, è felice e parlando di matrimonio Gigi D’Alessio ha dichiarato al forum MusicaPresse: ” certe notizie a me fanno perdere giornate intere. Gigi e Anna si sposano? Non potete immaginare il mio telefonino. La gente mi chiama e chiede perché non l’ho invitata. Se ci sposiamo facciamo un comunicato. O vi diciamo quando ci sposiamo o che ci siamo già sposati”.