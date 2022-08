Gigi D’Alessio e Denise, Alessi: “Gli ho detto di cambiare fidanzata”/ La verità sulla prima foto di coppia

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: la prima foto social dopo mesi di silenzio

Gigi D’Alessio e Denise Esposito ormai fanno coppia fissa da tempo e non vogliono più nascondersi. Il cantante napoletano, archiviata la longeva storia d’amore con Anna Tatangelo, ha ritrovato il sorriso al fianco della sua nuova, giovane compagna. La relazione è sempre rimasta lontana dalla luce dei riflettori: entrambi hanno preferito cullarla nella riservatezza più assoluta, sino alla nascita di Francesco, primo figlio in coppia e quinto in assoluto per il cantautore.

Ed è di pochi giorni fa la prima foto di coppia ufficiale condivisa dallo stesso Gigi D’Alessio sul suo profilo Instagram: una romantica dedica social che lo ritrae mentre bacia la sua Denise, il mare sullo sfondo e la luce della luna sopra di loro. La prima testimonianza social arrivata dopo mesi e mesi di silenzi e discrezione. E, a proposito di tale riservatezza, Roberto Alessi ha svelato un retroscena riguardante la coppia.

Roberto Alessi, il retroscena sulla coppia: “Ho detto a Gigi: ‘Cambia fidanzata’“

Intervenuto nello studio di Estate in diretta nella puntata di oggi, giovedì 19 agosto, Roberto Alessi ha confessato a Roberta Capua, Gianluca Semprini e agli altri ospiti in studio un retroscena su Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Commentando il fatto che la coppia abbia condiviso la loro prima foto social dopo tanta riservatezza, il direttore di Novella 2000 svela: “Lui non vedeva l’ora. Questa ragazza detestava apparire sui giornali. Io ho detto a Gigi: ‘Cambia fidanzata, non la voglio intorno’“.

Un curioso e divertente retroscena, cui hanno fatto seguito altre dichiarazioni: “Invece lui, molto innamorato, l’ha convinta. E questa è la loro prima foto, che ha pubblicato lui sul suo Instagram“. La chicca regalata da Alessi al pubblico di Rai1 testimonia dunque la grande riservatezza social di Denise Esposito, unita al forte desiderio di D’Alessio di urlare al mondo il loro amore. La coppia è più innamorata ed affiatata che mai, unita ancor di più dall’amore per il piccolo Francesco e consapevole della forza del loro legame, nato nel silenzio e ora uscito allo scoperto.











