Gigi D’Alessio e Denise Esposito conquistano Mission Impossible/ Le reazioni al red carpet di coppia

Gigi D’Alessio e Denise Esposito non si nascondo più: l’amore trionfa oltre le critiche, alla prima di “Mission impossible”

Gigi D’Alessio e Denise Esposito tornano al centro del gossip, per il nuovo traguardo di coppia raggiunto pubblicamente e di risonanza internazionale, che li coinvolge nel segno del ritorno di “Mission impossible”. Il cantautore di Mon Amour e ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, insieme alla legale ormai sua fidanzata ufficializzata e madre del quintogenito Francesco D’Alessio (debuttato sul palco all’età di anno, NDR), sono apparsi felicemente innamorati alla première del nuovo lavoro filmografico targato “Mission impossible”.

Trattasi nel dettaglio dell’ultima pellicola “Mission: Impossible – Dead reckoning”, il nuovo capitolo della saga di Ethan Hunt, nella cui trama il grande protagonista é l’agente segreto interpretato da Tom Cruise. Quest’ultimo, tra i divi hollywoodiani più amati dagli amanti del grande schermo, opta per la Capitale italiana, la città eterna di Roma, scegliendola come location della prima mondiale che presenta la prima parte dell’ultima opera filmografica, suddivisa in due capitoli. E all’evento capitolino tenuto all’Auditorium Conciliazione di Roma inaspettatamente presenzia, tra le special guest nostrane presenti alla première, la coppia ormai ufficializzata, Gigi D’Alessio in un totale black smoking e Denise Esposito in abito principesco colore glicine.

Ben oltre le malelingue, che in particolare via social criticano la coppia per la differenza d’età tra i fidanzati genitori di Francesco, con tanto di accusa che taccia la 30enne Denise di non amare il 56enne D’alessio se non perché interessata meramente alle fortune e all’influenza internazionale dell’artista concittadino napoletano, i due fidanzati sfilano sul red carpet della prima di “Mission Impossible – Dead reckoning”. E conquistano l’occhio pubblico, lasciandosi immortalare tra baci e tenerezze dall’obiettivo fotografico di paparazzi e curiosi appassionati di cronaca rosa. Immagini che in queste ore fanno il giro nel web, facendo il pieno di interazioni di consensi tra gli utenti attivi via social, in particolare i fan della coppia.

Il traguardo della coppia Denise Esposito e Gigi D’Alessio

L’apparizione pubblica del papà d’arte del fenomeno pop LDA e Denise Esposito segna, intanto, un importante traguardo nella vita della coppia. Del tutto incurante del peso delle critiche dei detrattori e dopo aver abituato i fan alla massima riservatezza sulla vita sentimentale mantenenti un low profile sul privato soprattutto via social, il duo di ospiti inaspettato all’evento made in Roma raggiunge il traguardo del primo red carpet di coppia di risonanza International, in barba agli haters. Particolarmente romantico, ancor prima del Red carpet capitolino, era il primo incontro tra i due fidanzati, Gigi D’Alessio e Denise Esposito.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: la storia di un amore tra “l’idolo pop” e la “fan”

Non tutti sanno che Gigi D’Alessio e Denise Esposito si incontravano durante un concerto a Capri nel 2020 rivelatosi galeotto, quando il cantautore faceva la conoscenza della fan speciale, che oggi é madre del quintogenito D’Alessio.

Denise è una giovane praticante laureata in Giurisprudenza e da sempre fan del cantautore napoletano. La loro storia d’amore finiva al centro del gossip all’improvviso e nell’estate del 2021, quando sono stati paparazzati insieme. A gennaio 2022 sono diventati genitori di Francesco e ora vivono la loro relazione senza più nascondere il loro amore, incuranti dei detrattori.













