Gigi D’Alessio, è gelo con Anna Tatangelo/ Dall’arrivo di Denise Esposito al mancato invito al Concertone

Gigi D’Alessio, carriera strepitosa e legame forte con Napoli: “La prima città a credere in me”

Gigi D’Alessio si gode l’estate dopo aver festeggiato insieme alla sua Napoli il trentesimo anniversario di carriera. Un percorso lungo e ricco di soddisfazioni, destinato a proseguire ancora a lungo. L’artista partenopeo continua ad essere sulla cresta dell’onda, questo per la sua capacità di riproporsi ai suoi fan ad alto livello. L’abbraccio di qualche settimana fa col popolo partenopeo è stato straordinario. Un popolo a cui, inevitabilmente, Gigi D’Alessio è straordinariamente legato.

“Volevo fare uno spettacolo importante per la mia città, per la prima gente che ha creduto in me e che mi ha difeso in tutte le salse, specie contro i pregiudizi che spesso in questo ambiente si affacciano. Siamo degli uomini del Sud, nati per non avere, ma sono uno che non si arrende. Sono uno esiste e resiste da 30 anni“, ha detto Gigi D’Alessio a proposito del concerto svolto nel capoluogo campano a giugno.

Gigi D’Alessio, il grande freddo con Anna Tatangelo

Per quanto riguarda la vita privata, Gigi D’Alessio ha dovuto fare i conti con momenti difficili. Oggi è felice al fianco di Denise Esposito, ma in passato come risaputo è stato legato ad Anna Tatangelo. Una relazione tormentata, finita nel tritacarne mediatico. Dei due, infatti, si parla ancora oggi, nonostante entrambi abbiano voltato pagine. Molti rumors sono circolati sull’assegno di mantenimento che Gigi dovrebbe versare ad Anna Tatangelo per il figlio. Ma la stessa showgirl, in una intervista, avrebbe detto di non percepire alcun mantenimento e di tenere moltissimo alla sua indipendenza. Ulteriore indizio che rafforza questi rumors sulla tensione tra i due cantanti c’è la mancata convocazione di Anna al Converto evento a Napoli per i 30anni di carriera di Gigi D’Alessio…

