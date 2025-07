Gigi D'Alessio e la figlia Ginevra, arriva il primo compleanno della piccola "Un anno di te, un anno di noi"

Gigi D’Alessio e la sua Denise Esposito festeggiano un anno della loro figlia Ginevra, il cantante campano nelle scorse ore è intervenuto su Instagram per una speciale dedica alla figlia. Un anno dopo la sua nascita, il cantante e tanto amato artista non si è assolutamente risparmiato, non perdendo l’occasione di fare i suoi personali auguri alla piccola.

Ilary Blasi, chi è: le prime pubblicità a tre anni/ Negli anni vari programmi di successo

“Auguri Ginevra mia, 1 anno di te, 1 anno di noi. Buon compleanno cucciolotta“, ha scritto a corredo di una foto che ritrae in primo piano il viso della piccola, con i capelli biondissimi e un sorriso appena appena accennato dalla piccola. E non mancano anche gli auguri dell’amico Clementino, che ha condiviso con Gigi negli ultimi anni la poltrona di coach a The Voice Senior. Intanto è tempo di festeggiamenti per la famiglia di Gigi D’Alessio, che si gode il momento e il compleanno della piccola Ginevra.

"Problemi con la Rai per Mara Venier", l'indiscrezione bomba/ Salta la partecipazione a Che tempo che fa?

Gigi D’Alessio sulla figlia Ginevra: “A casa mia non si capisce niente”

Una vera e propria famiglia allargata, in passato Gigi D’Alessio è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e non ha perso occasione per tornare a parlare della sua piccola Ginevra Esposito. Riguardo alla famiglia costruita, il cantante napoletano ha confidato:

“Ho sei figli e quattro nipoti. A casa mia non si capisce niente. A volte diventa difficile metterli tutti insieme. Quando capita un compleanno e riusciamo a metterli insieme, lì mi commuovo perché sono frutti nati da me e voluti” ha raccontato il cantante nel salotto della trasmissione di Canale Cinque. E la piccola Ginevra non ha fatto altro che regalare grandi emozioni a papà Gigi.

Massimo Ranieri figli, il suo grande sogno resta vivo/ “Potrei essere un padre ideale”