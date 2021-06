Gigi D’Alessio e la fidanzata Denise Esposito beccati insieme?/ Video mano nella mano

Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata? L’indiscrezione circola ormai da tempo ma la conferma sarebbe arrivata solo nelle ultime ore grazie ad un video. La nuova fiamma del cantante napoletano, che esce da una lunga storia d’amore con Anna Tatangelo, è Denise Esposito, ragazza napoletana di 28 anni (26 in meno del cantante). Occhi azzurri, lunghi capelli biondi, bellissima, Denise pare abbia rapito il cuore del noto Gigi che, a quanto pare, ha deciso di non nascondere più questa relazione. Così, in un video che circola su TikTok, si vede il cantante e la bella Denise mano nella mano che cercano di sfuggire alle tante persone presenti, salutando frettolosamente amici presenti sul posto e dirigendosi poi insieme verso l’auto di D’Alessio.

ANNA TATANGELO/ "Gigi D'Alessio? Non mi manca nulla, con lui facevo la donnina"

Gigi D’Alessio si mostra in pubblico con Denise Esposito?

Tanti i fan che su TikTok hanno commentato la scena in cui Gigi D’Alessio tiene per mano questa giovane ragazza. C’è qualcuno che ha ipotizzato si trattasse della figlia del cantante, Ilaria, tuttavia appare molto più probabile che si tratti proprio di Denise Esposito, anche perché la ragazza nelle immagini è bionda come quest’ultima, la figlia del cantante è invece mora. E se Gigi sembra, dunque, abbia trovato un nuovo amore, anche Anna Tatangelo avrebbe una storia. Per la cantante si parla infatti di una relazione con il cantante Livio Cori. In nessuno dei due casi, comunque, la cosa è stata resa ufficiale.

