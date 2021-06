Gigi D’Alessio e la fidanzata Denise: mano nella mano tra i fan/ Video: feeling e…

Gigi D’Alessio e la fidanzata Denise pizzicati insieme mano nella mano. A pubblicare il video in cui il cantautore napoletano è con la 28enne è la pagina Instagram xoxo_socialgossip. Tra la folla, Gigi D’Alessio e Denise camminano mano nella mano mentre i fans del cantautore lo acclamano. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Anna Tatangelo, D’Alessio ha ritrovato l’amore? Da mesi, , infatti, si vocifera di un flirt tra Gigi D’Alessio e la 28enne Denise con cui è stato pizzicato come potete vedere nel video qui in basso. Nonostante i rumors, tuttavia, Gigi D’Alessio non ha mai commentato le voci sulla sua vita privata preferendo proteggere la sua sfera sentimentale dopo l’addio ad Anna Tatangelo con cui è rimasto un rapporto di stima e affetto.

GIGI D’ALESSIO, FUTURO CON DENISE?

Gigi D’Alessio è pronto a costruire il suo futuro con Denise, entrata nella sua vita dopo la fine della storia con Anna Tatangelo? Dopo essersi conosciuti a Capri, D’Alessio e Denise, come ha fatto sapere il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, continuerebbero a vedersi dividendosi tra Roma, città in cui vive il cantautore e Napoli, la città in cui vive Denise. Per il futuro, dunque, i due decideranno di stabilirsi in una determinata città dando il via ad una convivenza? Nessun commento da parte del cantautore che, esattamente come Anna Tatangelo, preferisce non alimentare il gossip con dichiarazioni e smentire varie. Cosa accadrà, dunque, nella vita privata di D’Alessio? ai posteri l’ardua sentenza. Per ora, però, pare che Denise abbia fatto breccia nel suo cuore.

