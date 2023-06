Gigi D’Alessio e LDA divisi sul palco: che succede al Pizza Village di Napoli?/ Lo spoiler

Gigi D’Alessio e LDA ospiti attesi sul palco del Pizza Village: spunta un curioso particolare, lo spoiler

Gigi D’Alessio e il figlio d’arte LDA sono solo alcuni tra i primi ospiti ufficiali confermati all’evento di preludio all’estate 2023, atteso a Napoli, il Pizza Village. Particolare sorprendente dello spoiler anticipato alla sottoscritta dall’ufficio stampa Fabrizio Kuhne e che riprendiamo a prima firma Il sussidiario.net dell’evento, é che padre e figlio d’arte sono previsti a distanza di diversi giorni l’uno dall’altro. Questo, dopo il sold out da record segnato con la reunion tra loro registratasi al recente evento, Gigi uno come te: ancora insieme. Che sia una mossa strategica da parte dell’evento, quella di non unire il padre e il figlio d’arte in due date di concerti sul palco della città “campioni d’Italia” (con riferimento al terzo scudetto ottenuto dall’SSC Napoli, al termine della League italiana di Calcio serie A- Tim), in una mossa strategica volta a dividere il bacino di spettatori dello Street Music & Food event, non é un’ipotesi da escludere. Tuttavia, gli stessi cantautori di Napoli potrebbero aver scelto, con il beneplacito della produzione del live event, di presenziare al Pizza Village di Napoli in status di separati. L’edizione 11 del Napoli Pizza Village rinnova l’evento trasferitosi alla nuova sede, con sito Mostra d’Oltremare, dal 16 al 25 giugno 2023 e ciascuna delle serate evento con le special guest sono powered Rtl.102.5, la radio ufficiale del Pizza Village di Napoli.

LDA: "Non ha senso mettersi una maschera..."/ Svelato il significato del nome d'arte

Il Napoli Pizza Village, trasmesso in chiaro tv sul canale 36 e 736 su Sky, on air via radio su Radio Zeta e RTL 102.5 e al contempo in streaming sul sito web RTL 102.5 play, prevede una set-list ricca di ospiti speciali per un evento “Artisti a portafoglio”, nell’evento, che in originale nasce come un omaggio all’arte culinaria napoletana della rinomata pizza di Napoli.

LDA e Angelina Mango, insieme sul palco / Gli ex Amici conquistano Radio Zeta Future hits Live: la scaletta

Gli altri artisti attesi all’evento Pizza Village

Di seguito riportiamo testualmente le date evento con gli artisti previsti nella set-list:

Venerdì 16 giugno: Gigi D’alessio + Alfa,

Sabato 17 giugno: Angelina Mango + Wax, Rosario Miraggio, Tommaso Primo Tullio De Piscopo, Aisha, Hall Quartier;

Domenica 18 giugno: The Kolors Lunedì 19 giugno: Mr. Rain e Sangiovanni

Rico Fimiano, Valerio Iovine, Decibel Bellini, Mv Killa, Blair, Neves, Blu Staff

Emiliana Cantone, Veronica Simioli

Martedì 20 giugno:Sophie And The Giants +Claude;

Mercoledi 21 giugno: Aiello + Lda + Aka 7even; Mr. Hyde, Mixed by Erry Gianluca Capozzi, Enzo Dong, Lele Blade, Pier Macché;

Giovedì 22 giugno: Boro Boro; Venerdì 23 giugno: Due grandi ospiti a sorpresa, Mavi, Gaiè, Plug, Voga, J Lord Andrea Sannino, Yung Snapp, Geelo, Moder up,

Giardino dei semplici, Ernesto Dolvi Sax

Sabato 24 giugno: Francesco Gabbani + Leo Gassmann;

Domenica 25 giugno: LP + Clementino;

Gabriele Esposito, Soleluna ; Franco Ricciardi, Coco, Samurai J, Vale Lambo.

LEGGI ANCHE:

LDA: "Il momento migliore? Quando sono andato via.."/ Rotto il silenzio sull'eliminazione ad Amici 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA