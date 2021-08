Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo hanno litigato per Livio Cori?/ Spunta Anna Tatangelo!

Gigi D’Alessio ancora al centro del gossip. È un periodo particolarmente movimentato per il cantante, soprattutto da quanto è scoppiato lo scoop della nuova paternità. La fidanzata Denise Esposito sarebbe infatti incinta, notizia data per certa anche se non è ancora arrivata la conferma dai diretti interessati. Al contempo, sembra ormai non ci siano più dubbi sulla relazione della sua ex Anna Tatangelo e il cantante Livio Cori.

Proprio quest’ultimo sarebbe il motivo dell’allontanamento di Gigi D’Alessio da un altro ben noto cantante partenopeo, nonché suo amico da molti anni: Nino D’Angelo. Sarebbe stato proprio Nino a presentare Livio a Gigi per alcune collaborazioni musicali. Proprio in virtù di quanto poi accaduto successivamente con l’ex compagna Anna Tatangelo, Gigi si sarebbe allontanato dal collega cantante.

Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, rapporti raffreddati a causa di Livio Cori?

È il settimanale Chi, nel numero in edicola dal l’11 agosto, a lanciare l’indiscrezione. Si legge: “Pare che i rapporti tra i due cantanti napoletani Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, amici storici, ultimamente si siano un po’ raffreddati.” Così si allude alla motivazione di questa rottura: “Esattamente da quando Nino ha presentato a Gigi per alcune collaborazioni musicali il rapper Livio Cori, che oggi – come vi ha rivelato “Chi” la scorsa settimana – è il nuovo compagno di Anna Tatangelo, ex di D’Alessio.” Al momento né Gigi, né tantomeno Nino hanno smentito l’indiscrezione che vorrebbe, dunque, la loro amicizia a rischio. Va ricordato che i due hanno spesso lavorato insieme, come nello spettacolo “Figli di un re minore”.

