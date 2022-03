Gigi D’Alessio, ex Anna Tatangelo/ “Denise Esposito? Felice con lei: è diversa da…”

Questo pomeriggio Anna Tatangelo torna nel salotto tv di “Verissimo” e l’ospitata della 35enne cantautrice e oramai anche conduttrice televisiva nello storico rotocalco in onda su Canale 5 non sarà solamente l’occasione per la diretta interessata di presentare la seconda edizione del programma “Scene da un matrimonio”: infatti l’ospitata dell’artista originaria di Sora e la chiacchierata a cuore aperto con la padrona di casa, Silvia Toffanin, forse ci consentirà di scoprire qualcosa di più sul suo nuovo fidanzato, il rapper e attore napoletano Livio Cori. Ma non solamente su di lui…

Carol Torr, l'ex compagna di Giucas Casella/ "Mai impedito di vedere James"

Infatti, quando si parla di Anna Tantangelo la mente non può che correre al suo collega e storico ex compagno Gigi D’Alessio, con cui ha fatto coppia per tantissimi anni pur senza mai convolare a giuste nozze (e qualcuno sostiene che sia stata proprio questa la causa della graduale ma clamorosa rottura consumatasi tra di loro…) e con cui ha anche fatto un figlio, quell’Andrea oramai 12enne e per il bene del quale i due genitori hanno scelto di restare in buoni rapporti. Ma cosa sappiamo oggi della loro love story e dei motivi che li hanno portati a dirsi addio? Sgombriamo subito il campo da equivoci: nonostante alcune voci che erano circolate, il problema non è mai stata la forte differenza di età fra Anna e Gigi, oggi 55enne e con 30 anni in più sul groppone rispetto alla sua vecchia fiamma…

Valeria Perilli, chi è la compagna Giucas Casella/ "Il nostro amore ha superato le barriere"

GIGI D’ALESSIO, EX COMPAGNO DI ANNA TATANGELO: “ORA SONO FELICE CON DENISE PERCHE’…”

La relazione tra D’Alessio e la Tatangelo era stata ufficializzata nel lontano 2006 anche se era cominciata qualche mese prima: un legame durato più di undici anni e conclusosi nel 2017; tuttavia la coppia nel 2018, dopo la prima crisi che aveva dovuto attraversare, con un post su Instagram aveva annunciato di essersi riconciliata ma poi, il 3 marzo 2020 (data che molti oggi riconducono funestamente all’inizio di una nuova fase della storia italiana a causa della pandemia), ecco l’annuncio ufficiale della fine della loro relazione da parte del cantante. La Tatangelo non ha mai fatto mistero di sognare l’abito bianco ma la ritrosia di D’Alessio e le successive crisi hanno forse aperto delle crepe mai più risanatesi.

Andrea D'Alessio, figlio di Anna Tatangelo/ "Dietro la donna che sono ci sei solo tu"

E oggi? Se la Tatangelo si consola con Cori, D’Alessio dal febbraio 2021 è oramai legato sentimentalmente in modo stabile a Denise Esposito che a gennaio scorso lo ha reso padre per la quinta volta con la nascita del figlio Francesco. Anche nel loro caso si parla di una notevole differenza di età, ovvero 26 anni, ma pare che tra il cantante e showman partenopeo e la sua compagna sia tutto rose e fiori, come peraltro ha raccontato di recente il diretto interessato. “Sono molto felice con Denise perché, a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire” ha detto Gigi forse lanciando una frecciata a qualcuno e lodando la riservatezza della sua dolce metà. “È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. (…) E io, da uomo di spettacolo, lo apprezzo molto…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA