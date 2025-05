Gigi D’Alessio, ex compagno di Anna Tatangelo: fatale fu un tour in Australia

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è durata circa quindici anni. I due si sono conosciuti quando lei aveva appena 16 anni ed era reduce dal successo a Sanremo Giovani, che aveva vinto. Lui, invece, era già un professionista affermato e soprattutto sposato, con tre ragazzi nati dal matrimonio con Carmela Barbato, la ex moglie. Nel 2005, poi, quel tour in Australia e l’invito ad Anna Tatangelo a raggiungerlo per cantare con lui. Proprio lì, nella terra dei canguri, è scoppiato l’amore tra loro. Un amore che, nonostante Anna fosse giovanissima, è durato per diversi anni e ha portato anche alla nascita di un figlio, Andrea.

Gigi D’Alessio, ex compagno di Anna Tatangelo, si separò dalla moglie per fidanzarsi con la giovanissima cantante di Sora, che però ha sempre ribadito come non fosse sua la responsabilità della fine del matrimonio di Gigi. Nei primi anni della sua relazione con Gigi, infatti, Anna venne additata di essere una “mangiauomini”, di aver “rovinato una famiglia”. Illazioni che lei ha sempre rispedito al mittente pur cercando di rimanere fuori da certe dinamiche per il bene della sua relazione con Gigi D’Alessio, che però, a detta dell’artista sorana, non l’ha mai difesa pubblicamente, e questo l’ha fatta soffrire molto. “Mi faceva sentire protetta, è vero. Ma per metà: solo nel privato di casa nostra. All’esterno non prendeva posizione, non difendeva il nostro amore” ha raccontato Anna, per poi spiegare di averlo compreso solamente più avanti: lui, infatti, lo faceva per proteggere la sua famiglia e in particolare i suoi figli.

Gigi D’Alessio, ex compagno di Anna Tatangelo: “Sognavo l’abito bianco”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati insieme quasi quindici anni. Dopo diverse crisi negli ultimi tempi, nel 2020 è arrivata la notizia della rottura tra loro. Nel 2021, Anna Tatangelo ha raccontato: “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi. Ce lo chiedeva anche nostro figlio. Da piccola sognavo l’abito bianco”. Eppure da parte di Gigi D’Alessio, ex compagno di Anna Tatangelo, quello per la giovane cantante è stato un amore grandissimo, purtroppo finito.