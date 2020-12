Gigi D’Alessio fidanzato con “sosia” di Anna Tatangelo? / L’ennesima provocazione web

Gigi D’Alessio si sarebbe fidanzato con una ragazza molto simile alla sua ex Anna Tatangelo. E’ questa la clamorosa provocazione che rimbalza dalla rete e che ha preso corpo sui social nelle ultime ore. Un’ipotesi da prendere con le pinze, dato che sulla vita sentimentale del cantante napoletano circolano costantemente chiacchiericci e rumors di gossip infondati. L’ultimo sta facendo discutere e attivare le antenne ai più curiosi. Davvero Gigi D’Alessio starebbe frequentando una “sosia” di Anna Tatangelo? I ben informati garantiscono che la nuova fiamma di D’Alessio assomiglierebbe davvero tanto alla cantante. Nulla di concreto tra le mani, solo gossip e nessuna conferma. Sui profili social di D’Alessio, oltretutto, non emerge alcun tipo di indizio. Certo è che tra un rumors e l’altro, i fan di sempre sperano in un improbabile ritorno di fiamma tra Gigi e la sua ex Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio si è fidanzato? Misteri e rumors sul web, Anna Tatangelo..

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continuano a far sognare, anche se la loro storia è ormai giunta al capolinea. Non sono ancora del tutto chiari i motivi della rottura, qualcuno dunque spera sempre ci siano i margini di un possibile riavvicinamento. C’è persino chi si aggrappa alla somiglianza della misteriosa nuova fiamma, nella speranza che si tratti proprio di Anna Tatangelo. Fantagossip, ovviamente. Se Gigi D’Alessio si fosse davvero innamorato di una “sosia” dell’ex fidanzata, di certo con la sua storia farebbe parlare moltissimo di sé e della sua nuova fiamma.



