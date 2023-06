Gigi D’Alessio: “Gigi Uno come te: ancora insieme” é record/ La reazione é virale!

Gigi D’Alessio conquista un nuovo record in musica, con il Gigi Uno come te: ancora insieme

Nell’attesa dei celebrativi della Festa Napoli Scudetto, dove lui é ufficializzato tra gli ospiti speciali, Gigi D’Alessio festeggia il suo nuovo sold out da record in musica. Si parla del “Gigi uno come te: ancora insieme”, il rinnovato live nella cui versione originale “Gigi uno come te: 30 anni insieme ” nasceva tra i celebrativi per il trentennale della carriera del cantautore napoletano di Mon Amour. Il rinnovato evento musicale live da Piazza del Plebiscito, con le cinque date di concerto di fine maggio 2023 e inizio giugno 2023, conclusesi con l’ultima data il 2 giugno 2023, mette a segno ben cinque sold-out! Lo show é quindi sold out assoluto, per il padre d’arte del fenomeno pop della Generazione zeta, LDA.

La reaction di Gigi D’Alessio, al nuovo traguardo, é virale!

Un record nel record quello dell’evento biennale di Gigi D’Alessio, che con la messa in onda in chiaro tv su RaiUno si é aggiudicato la vittoria della gara di ascolti su RaiUno nella serata del 1° giugno, sbaragliando la concorrenza dei programmi competitor. E particolarmente commosso da parte del recordman e commovente per i fan, é, non a caso, il messaggio social di Gigi D’Alessio, in reaction al nuovo traguardo storico, che é al contempo virale in un tripudio di interazioni d’esultanza degli utenti nel web: “#GigiUnoComeTe è stato un vero e proprio record! Cinque serate sold out in Piazza del Plebiscito, tanti ospiti e una trasmissione in prima serata su @rai1 official…Ma nonostante tutto, l’emozione più grande è sempre quella che mi regalate voi- scrive nella caption del post condiviso via Instagram, l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, ai fan e ai fruitori di musica che lo apprezzino-,siete arrivati da ogni parte d’Italia e anche da altri Paesi per vivere qualche ora insieme, a dimostrazione che la musica è di tutti, e Napoli è casa per chiunque lo desideri”.

Quindi, i ringraziamenti finali, a conclusione del messaggio social, rilasciato a corredo di una carrellata degli scatti più rappresentativi dell’evento musicale: “Tutto questo è merito vostro! Grazie di cuore”, conclude Gigi D’Alessio. E nel tripudio di annesse reaction degli utenti attivi in rete, il post mette a segno oltre 20mila like e tra i commenti, poi, oltre a quelli di esultanza dei fan comuni destinati al cantautore di Napoli emerge quello di Ilaria D’Alessio. La figlia che il cantautore ha concepito in passato nel matrimonio con l’ex moglie Carmela Barbato, testualmente, scrive all’amato papà: “my boy”, “il mio ragazzo”.

Complice del successo targato D’Alessio può dirsi, l’intervento degli ospiti musicali all’evento napoletano e in particolare quello di Luca D’Alessio in arte LDA. In occasione dell’ospitata LDA ha duettato con il papà d’arte sulle note del brano con cui ha segnato il debutto al Festival della canzone all’edizione di Sanremo 2023, “Se poi domani”, mandando così i fan del duo in visibilio.











