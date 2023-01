Gigi D’Alessio e la terza edizione di The Voice Senior/ “I miei colleghi sono tosti”

Gigi D’Alessio torna a The Voice Senior

Gigi D’Alessio, uno dei cantanti napoletani più noti d’Italia, sta per riprendere il suo percorso come giudice di The Voice Senior. Il talent per i cantanti over 60 tornerà in onda su Rai1, venerdì 13 gennaio alle 21 e 15 e a condurre questa terza edizione sarà ancora Antonella Clerici, affiancata nel corso delle 7 puntate dai giudici: Gigi D’Alessio, Clementino, Ricchi e Poveri e Loredana Bertè.

Gigi aveva concluso il suo percorso, nella seconda edizione di The Voice Senior, spalleggiando Annibale Giannarelli, vincitore di The Voice Senior 2; la vittoria di uno dei membri del suo team lo aveva reso molto orgoglioso e gli ha dato la carica per iniziare con grinta questa nuova edizione del programma, in cui si danno per scontato accesi ed ironici battibecchi tra il cantante e i colleghi Clementino e Loredana Bertè, che già nella seconda edizione provavano un forte senso di competitività tra loro. L’anno scorso l’ex giudice del talent Orietta Berti, “mitigava” il clima di “rivalità” tra i giudici ma quest’anno la presenza dei Ricchi e Poveri secondo Gigi D’Alessio potrebbe rendere la situazione ancora più accesa.

Gigi D’Alessio e la “rivalità” dei nuovi giudici

Come preannunciato, secondo Gigi D’Alessio, i giudici della terza edizione di The Voice Senior potrebbero essere ancora più agguerriti rispetto a quelli delle edizioni precedenti. In un’intervista rilasciata a The Voice Of Italy, il cantante napoletano ha dichiarato: “Mi preparo a questa lotta, so di avere i miei colleghi che sono belli tosti e quindi sarà una bella gara ma sicuramente sarà sempre un progetto di squadra perché l’importante è far vincere The Voice”.

Nel corso dell’intervista il cantante ha anche ricordato alcuni dei momenti più belli della sua carriera artistica: La canzone che a 12 anni suonava sempre in Conservatorio “Pianofortissimo”, quella volta che si esibì davanti a Bill Clinton con “Malafemmena”, la vittoria di Sanremo nel 2000 e il grande successo del brano “Como suena el corazon”, che aveva scritto in realtà per Raffaella Carrà, e la collaborazione con il grande Lucio Dalla per un brano scritto da lui “Napule”. Il bagaglio musicale e la carriera di Gigi D’Alessio sono davvero notevoli ma quest’anno il cantante, all’interno di The Voice Senior, potrebbe avvertire una forte rivalità da parte dei Ricchi e Poveri, che durante un’intervista a The Voice Of Italy hanno confessato di amare molto le canzoni napoletane, c’è aria di “sfida”?

