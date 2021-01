C’è anche Gigi D’Alessio, tra gli ospiti di Fiorella Mannoia a La musica che gira intorno, il nuovo show musicale in due puntate in onda oggi in prima serata su Rai1. Tanti i protagonisti di questo debutto, tra cantanti e volti noti del mondo del cinema: D’Alessio, in particolare, si distingue non solo come cantante, ma anche come star emergente della televisione, viste le sue numerose partecipazioni a programmi di successo trasmessi di recente. Tra questi si annovera senza dubbio The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che l’ha visto per la seconda volta vestire i panni di giudice e coach (lo aveva già fatto nel 2019 all’interno della versione non-senior). Per lui e per tutta la squadra di The Voice è stato un grande trionfo, tanto è vero che ne è già stata confermata una seconda edizione. E pensare che Gigi era scettico…

Gigi D’Alessio: “Ho dato troppo spazio al lavoro e mi sono perso…”

“Quando mi hanno chiamato per fare questo programma, ho avuto paura, ho pensato che rischiavamo un effetto comico e invece c’era tanto da scoprire. Siamo rimasti inermi davanti a tante storie e tanta bravura”, ammette. Lo si legge nelle dichiarazioni riportate dal Tempo: “Voglio dire alle persone: il telefonino può aspettare, i nonni e i genitori non possono aspettare. A volte neghiamo un abbraccio o non abbiamo tempo per andare a trovare i genitori o i nonni, io per primo ho dato più spazio alla musica e oggi che sono senza genitori e nonni, ammetto che quegli abbracci mi mancano. So di aver perso delle cose. Ai giovani dico posate il telefonino e andate a dare loro un abbraccio che non costa nulla e vi regala tanta vita”.

Gigi D’Alessio protagonista a The Voice Senior

È stato Erminio Sinni a vincere la prima edizione di The Voice Senior, e ciò con buona pace di Gigi D’Alessio, che si è trovato a dover riconoscere la bravura di un concorrente non appartenente al suo team (bensì a quello di Loredana Bertè). Ciononostante, c’è da dire che tutti – dai coach ai concorrenti – hanno dato un contributo positivo al programma, lasciando letteralmente il segno e mettendo d’accordo il pubblico sull’opportunità di organizzare un secondo casting. I veri protagonisti – i cantanti – hanno fatto breccia nel cuore di tutti non solo grazie alla loro arte, ma anche portando in scena le loro storie di vita toccanti e raccontate in maniera accorata. “Per noi è stata una gran festa”, ha dichiarato al riguardo la conduttrice Antonella Clerici, per poi lasciare la parola al già citato D’Alessio. Il quale ha riconosciuto: “Se stasera sono seduto qui (e non dall’altra parte, n.d.r.), è solo perché a me è andata meglio di loro”.



