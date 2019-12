Gigi D’Alessio/ “Ho frequentato fino alla terza media, poi solo musica…'”

Gigi D’Alessio: “Vasco mi ha detto sei troppo forte, lui è il numero uno!”

20 anni che siamo italiani ha mostrato al grande pubblico che Gigi D’Alessio non è solo un cantautore, ma anche un vero e proprio showman. D’Alessio però ci va con i piedi di piombo e dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni precisa: “alla fine sto facendo una cosa vicina al mio mestiere perché i cantanti salgono sul palco, hanno il contatto con la gente. Non è che ho inventato l’acqua calda. È come se ora tornasse il conto di tutti gli anni di concerti: è l’esperienza che ho acquisito”. Il segreto del suo grande successo, che da 20 anni a questa parte l’ha fatto conoscere al grande pubblico nazionale, è sicuramente legato al fatto di essere vero e diretto. In tutti questi anni, infatti, D’Alessio non ha mai smesso di essere semplicemente se stesso anche quando durante la prima puntata dello show è scappata la gaffe con i verbi. “La gag dei verbi della prima puntata mica era scritta. Quando ho visto che Vanessa si era incartata mi sono buttato e abbiamo fatto cinque minuti di televisione da morire dal ridere. A Vanessa ho detto: “Tu su di me puoi contare per tutto ma non mi domandare i verbi”. Ed era la verità” ha raccontato. Tantissimi i complimenti ricevuti dopo le prime due puntate: “sto ancora rispondendo a quelli di venerdì scorso, su WhatsApp ce n’erano 542. E poi le telefonate: si sono fatti vivi tutti. Giuliano Sangiorgi, Antonella Clerici… Vasco ha detto: “Gigi è troppo forte, è il numero uno!”.

Gigi D’Alessio: “Matematica e geografia sono legate alla musica”

Il successo di 20 anni che siamo italiani è sicuramente legato alla presenza di Gigi D’Alessio che dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato anche una parte della sua infanzia rivelando: “sono sempre stato uno “scugnizzo signore””. Un termine che il cantautore ha poi spiegato: “giocavo a pallone, facevo quello che facevano gli altri bambini, però ero ubbidiente con mia mamma e parecchio sveglio”. La musica però è sempre stata la sua più grande passione visto che dall’età di 4 anni ha cominciato a suonare la fisarmonica anche “se era più grande di me” – ha detto il cantautore che ha ripercorso i primi anni dedicati alla musica. “A 6 i miei l’hanno venduta e mi hanno regalato una tastiera. A 10 anni andavo già a suonare il piano nelle feste private, matrimoni, comunioni, battesimi. Avevo una piccola orchestra e gli altri erano tutti molto più grandi di me. Infatti mi chiamavano Topolino” ha raccontato D’Alessio, che all’età di 11 anni si è iscritto al Conservatorio. La musica ha preso il sopravvento spingendolo anche a lasciare la scuola come ha raccontato: “ho frequentato fino alla terza media, poi ho continuato a fare solo musica perché dovevo studiare piano otto ore al giorno. Ma a scuola sono sempre stato bravo”. Le sue materie preferite erano matematica e geografia come ha rivelato: “la matematica è legata alla musica, e anche la geografia perché mi dicevo: Un giorno dovrò girare il mondo con la mia musica”.